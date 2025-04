Creció en Misiones y hoy juega en las inferiores de Tigre: la historia de Alexander Gauto, una joven promesa que sueña con ser futbolista profesional

Tiene apenas 12 años, pero ya sabe lo que es defender la camiseta de un club de Primera División. Se llama Alexander Gauto, nació en Buenos Aires, pero a los siete meses su vida dio un giro definitivo hacia el norte del país. Desde entonces, su casa es Misiones, y fue en esta tierra donde empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

Hoy, tras años de esfuerzo y dedicación, fue aceptado en las inferiores del Club Atlético Tigre. En una entrevista en exclusiva con Misiones Online, Alexander y su papá, Cristian, compartieron el camino recorrido, los desafíos y las emociones que acompañaron este sueño que comienza a tomar forma.

“Empecé a jugar a los cuatro años, en una escuelita que se llama San José, en Eldorado. Después estuve en La Unión, y más adelante me probé en Independiente. Un día libre me fui a probar a Tigre, y por suerte se me dio bien”, contó Alexander, con timidez, pero con una sonrisa de satisfacción. Aunque el día de la prueba fue intenso y cargado de nervios, el joven se sintió cómodo dentro de la cancha. “Estaba un poco nervioso al principio, pero pude mostrarme y eso me dejó tranquilo. Sentí que fue un buen día”, agregó.

La confirmación no tardó en llegar. Aunque por cuestiones administrativas no pudo fichar en un primer momento, finalmente, en febrero, volvió a presentarse y logró ser incorporado oficialmente a las inferiores del club de Victoria. “Fue una alegría enorme. Yo seguía en Independiente, pero cuando me volvieron a llamar no lo dudamos. Es una oportunidad que no se da todos los días”, expresó el pequeño futbolista, que juega de volante central o por afuera. Su referente en la cancha es Rodrigo De Paul, pero como la gran mayoría de los chicos de su edad, su ídolo máximo es Lionel Messi.

Su primer partido oficial fue nada menos que ante Belgrano, y aunque los nervios jugaron su papel, Alexander se sintió a la altura. “Sí, fue mi primer partido. Me sentí bien, al principio un poco nervioso, pero después me solté”, relató.

Además, tuvo la suerte de cruzarse con varios jugadores del fútbol profesional, algo que la mayoría de los chicos sueñan. “Conocí a los jugadores de Lanús. Me saqué fotos con Izquierdoz, Bou, Laucha Acosta… Fue tremendo”, recordó, aún sorprendido por la experiencia.

Cristian, su papá, también compartió su emoción y el gran esfuerzo que implica acompañar el crecimiento deportivo de su hijo. “Es un sacrificio enorme. Todos los meses viajamos desde Misiones hasta Buenos Aires. Vamos, entrena, juega y volvemos. Ya tenemos programado el viaje de mayo”, explicó. Para la familia Gauto, cada paso que da Alexander es una celebración compartida. “Cuando nos confirmaron que había quedado en Tigre, la verdad que fue una emoción muy grande. Nos pusimos muy felices, tanto la mamá como yo, los abuelos, toda la familia. Es lo que a él le gusta, y nosotros tratamos de apoyarlo en todo”, agregó.

La distancia entre Misiones y Buenos Aires no es un detalle menor. Los viajes son largos, costosos y requieren mucha organización. Por eso, Cristian adelantó que están planificando mudarse definitivamente a Buenos Aires a partir de julio. “La idea es instalarnos allá para que Alexander pueda seguir entrenando con más tranquilidad. Él está muy comprometido y nosotros también”, dijo.

Mientras tanto, Alexander sigue soñando. Entrena, juega, observa a sus ídolos y se imagina en unos años pisando una cancha de Primera, con miles de personas alentando. “Mi sueño es ser profesional”, confesó con la convicción de quien, a pesar de su corta edad, ya aprendió que los sueños se alcanzan con sacrificio, disciplina y pasión.

Desde Misiones hasta Tigre, el camino de Alexander recién comienza. Pero si algo está claro, es que tiene el corazón, el talento y el acompañamiento necesario para llegar lejos. Y como dijo su papá, con orgullo: “Lo más importante es que él sea feliz haciendo lo que ama. Lo demás, llegará solo”.