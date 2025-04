Mitre y Crucero debutaron con empates en el Torneo Juvenil AFA 2025

El Torneo Juvenil 2025 organizado por el Consejo Federal de AFA comenzó el pasado jueves con la participación de Crucero del Norte y Mitre como representantes de Misiones. Ambos equipos debutaron con empates en las tres categorías disputadas: sub 13, sub 15 y sub 17.

El pasado jueves arrancó el Torneo Juvenil 2025 organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y los equipos misioneros Crucero del Norte y Mitre comenzaron su participación con empates en las tres categorías que disputaron: sub 13, sub 15 y sub 17. La jornada marcó el inicio de una competencia que reúne a 54 clubes de todo el país, y en la que Misiones tiene representación en este importante certamen luego de varios años de ausencia.

El Club Atlético Bartolomé Mitre fue el primero en debutar, jugando el sábado frente a San Martín de Formosa en el Estadio 17 de Octubre de la vecina provincia. En este partido, los tres encuentros de las categorías menores terminaron en empates. En la categoría Sub 17, el marcador finalizó 1-1; en la Sub 15 también fue empate 1-1, y la Sub 13 cerró con un 1-1 en su enfrentamiento. Así, el equipo posadeño se llevó una unidad en cada categoría, sumando un empate global en los partidos jugados.

Por su parte, Crucero del Norte debutó el domingo en su casa, en el estadio Andrés Guacurarí en Santa Inés, donde recibió a Boca Unidos. Los tres encuentros también concluyeron con empates, en la misma línea que el debut de Mitre. En la categoría Sub 17, el encuentro terminó 4-4 después de 80 minutos de intenso juego. En Sub 15, el marcador también fue 2-2, mientras que la Sub 13 cerró con un empate 1-1. Los partidos, que son parte de la zona 3 de la fase clasificatoria, tuvieron una gran expectación, y los tres empates dejaron a los equipos con buenas perspectivas para las siguientes jornadas.

Este grupo, que integra a Crucero, Mitre, Boca Unidos y San Martín de Formosa, seguirá con la etapa clasificatoria el 3 y 4 de mayo. Boca Unidos recibirá a Chaco For Ever en su estadio, Crucero del Norte volverá a jugar en casa ante San Martín de Formosa y Mitre visitará a Sarmiento en Resistencia. Estos partidos continuarán el camino hacia la fase eliminatoria del torneo.

La presentación oficial del certamen tendrá lugar este viernes 11 en Resistencia, Chaco, donde se disputarán los partidos entre Chaco For Ever y Sarmiento, los cuales arrancarán el sábado a las 10 de la mañana. Esta competencia es uno de los eventos más importantes para las divisiones juveniles del fútbol argentino, y tiene como objetivo no solo dar visibilidad a los futuros talentos del fútbol, sino también fortalecer la estructura de los clubes del interior del país.

El torneo está conformado por siete grupos, donde los equipos jugarán todos contra todos en formato de ida y vuelta. Los primeros y segundos de cada grupo avanzarán a la Etapa Eliminatoria, donde los equipos clasificados de la zona 3 se enfrentarán con los de la zona 4, que incluye a equipos como 9 de Julio, Ben Hur, Atlético de Rafaela, y Unión de Santa Fe, entre otros. Así, el camino hacia la final se va trazando y promete muchas emociones a lo largo de las fechas.

Fixture de Mitre en el Torneo Juvenil AFA 2025

Fecha 1: vs San Martin de Formosa – Estadio 17 de Octubre (Formosa)

Fecha 2: vs Sarmiento de Resistencia – Estadio Centenario (Resistencia – Chaco)

Fecha 3: vs Boca Unidos – Estadio Ernesto «Tito» Cucchiaroni (Posadas – Misiones)

Fecha 4: vs Crucero del Norte – Estadio «Andrés Guacurarí» (Santa Inés – Misiones)

Fecha 5: vs Chaco For Ever – Estadio Ernesto «Tito» Cucchiaroni (Posadas – Misiones)

A partir de la Fecha 6 se invierten las localías y se mantiene el calendario inicial.

Fixture de Crucero del Norte en el Torneo Juvenil AFA 2025

Fecha 1: vs Boca Unidos – Estadio «Andrés Guacurarí» (Santa Inés – Misiones)

Fecha 2: vs San Martín de Formosa – Estadio «Andrés Guacurarí» (Santa Inés – Misiones)

Fecha 3: vs Chaco For Ever – Estadio «Juan Alberto García» (Resistencia – Chaco)

Fecha 4: vs Mitre – Estadio «Andrés Guacurarí» (Santa Inés – Misiones)

Fecha 5: vs Sarmiento de Resistencia – Estadio Centenario (Resistencia – Chaco)