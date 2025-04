Misiones | Buscan a una turista que fue arrastrada por el río Paraná mientras se refrescaba con su familia

Una intensa búsqueda se desarrolla en Puerto Iguazú luego de que una turista fuera arrastrada por la corriente del río Paraná mientras caminaba en compañía de su pareja e hijo. Los hechos se dieron en la desembocadura del arroyo Mbocaí, en una zona conocida como El Basural, que comprende aproximadamente 2.000 hectáreas.

Según las primeras investigaciones, la familia se encontraba caminando sin guía por la zona cuando, aprovechando el bajo caudal del río, recorrieron varios metros hacia adentro. En ese tramo, la fuerza de la corriente hizo que la estabilidad en el agua se viera comprometida. Mientras el hombre y el joven lograron salir de la corriente, la mujer fue arrastrada de inmediato, sumergiéndose sin poder volver a emerger.

La desaparición fue alertada a las autoridades durante la siesta, y en cuestión de horas, la Prefectura Naval Argentina (PNA) se sumó a los rastrillajes, acompañada por vecinos de la zona. Los efectivos realizan un operativo que abarca tanto los cauces del arroyo como las áreas costeras en un intento por dar con el paradero de la turista, cuya identidad aún no ha sido difundida.

Tras la llegada de los efectivos, entrevistaron a Carlos M, de 43 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien relató que, junto a su hijo Thiago M (17) y su esposa Romina, se encontraban disfrutando del río cuando el agua, arrastró a Romina. El hecho fue notificado al secretario en turno del Juzgado de Instrucción, mientras la búsqueda se intensifica para esclarecer los detalles del suceso.

Niña ahogada en el río Paraná

La abuela de la menor aseguró que la tragedia pudo evitarse. “Yo la había traído conmigo, pero luego volvió con la madre”, lamentó. El hombre continúa prófugo de la justicia y es intensamente buscado. Celeste tenía cuatro años.

Las autoridades intensifican el operativo por tierra y agua para dar con el paradero de Ariel A., quien desapareció tras el hundimiento de una embarcación en el río Paraná. Se confirmó que sobre él pesa una orden de captura por un delito contra la integridad sexual. Se espera el resultado de la autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.

El incidente ocurrió cuando intentaban regresar a Paraguay desde la localidad de Puerto Lapachos, General Urquiza. Según los informes preliminares, en la embarcación también se encontraban la pareja del hombre y otro hijo de dos años, quienes lograron alcanzar la orilla argentina y dar aviso a las autoridades. Posteriormente, efectivos hallaron el cuerpo sin vida de la niña de cuatro años.

La investigación reveló que Ariel A. cuenta con una orden de detención vigente por un delito contra la integridad sexual, emitida por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América. El domingo por la tarde, su padre informó a la policía que el hombre había regresado a su domicilio, pero que luego se dirigió hacia una zona de monte, lo que activó un nuevo operativo de rastreo.

Clara, la abuela materna de Celeste Ruiz Dias, afirmó que el hombre utilizaba a los menores para el contrabando. “Le hacía pasar en bote de madera, se iba los fines de semana para Paraguay y después volvía. Siempre lo hacía”, aseguró.

Según su testimonio, su hija era consciente de la situación y encubría al hombre, a pesar de sus advertencias. “Yo le dije: ‘cuida a tus hijos, mándalos a la escuela’. Pero ella siempre volvió con él”, agregó.

Sobre el momento del hundimiento, Clara manifestó dudas respecto a la versión oficial. “Según ella, el bote se abrió, pero no se encontró ninguna madera rota en el río. Yo no me explico”, indicó.

Consultada sobre la relación entre su hija y Ariel A., Clara mencionó antecedentes de violencia. “El 31 de julio del año pasado mi hija me llamó y me dijo: ‘Mami, salvame. Salvame porque él casi me mató anoche. Si no era por el bebé, dijo que le iba a matar y el bebé se tiró y ahí por eso el puñal no le alcanzó a ella’”, relató.

Ariel A. es de nacionalidad paraguaya. Clara también afirmó que la madre del hombre tuvo un rol en la reconciliación con su hija. “Por medio de ella, mi hija se fue otra vez con él. Ella le llamaba, le decía que quería verle a su nieto”, sostuvo.

Sobre la niña fallecida, la mujer aseguró que en varias ocasiones intentó hacerse cargo de ella. “Yo la había traído conmigo, pero luego volvió con la madre”. También señaló que la menor no había asistido a la escuela. “A la nena que se ahogó, a ella no le hizo la sala de 4 ni la sala de 5. Tenía que ir ese año a la sala de 5”.

