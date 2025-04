Ian Morel, la joven promesa misionera que debutará como arquero en Defensa y Justicia: “Mi sueño es llegar a primera”

Ian Morel es oriundo de Misiones y acaba de recibir el visto bueno para iniciarse como arquero en Defensa y Justicia. Apasionado por el fútbol desde corta edad, tiene la meta última de debutar en primera división, y las buenas noticias recibidas en los últimos días parecen confirmar su buen rumbo. A los doce años, reconoce que el esfuerzo es lo que le permitió llegar a donde está.

“Un montonazo de felicidad. Casi lloro. Me reía para no llorar.” Así describió Ian el momento en que le confirmaron que había sido seleccionado para formar parte de Defensa y Justicia. Tenía apenas 12 años cuando vivió uno de los días más importantes de su vida, pero su vínculo con el fútbol había comenzado mucho antes.

“Empecé el fútbol en un club a los 9 años, empecé en Que Viva el Fútbol, que es el club de Beto Goyechea, y ahí me mantuve”, contó. “Con eso yo empecé a jugar fútbol”.

Ian relató que ya a los 5 o 6 años jugaba por diversión, pero que fue a los 9 cuando tomó la decisión de dedicarse a este deporte profesionalmente. Inspirado por el “Dibu” Martínez, el arquero mundialista de la Selección, desde el inicio Ian eligió el arco sin que nadie lo empujara hacia esa posición.

“Yo empecé siendo arquero, siempre me gustó, porque además de ser la posición más difícil, siempre te trae felicidad cuando atajás algo, o te buscás arriba, o atajás mano a mano. Es una felicidad. Para mí es mejor que hacer un gol”, dijo.

La oportunidad de llegar a Defensa y Justicia no fue casual. Surgió a partir de una recomendación, pero sin que su familia pudiera acompañarlo.

“A mí me dijeron que los de Defensa me querían llevar a probar, pero mis papás no podían ir. Los compañeros de unos amigos de mi mamá, que son como mis segundos papás porque me re quieren, me re cuidan, me llevaron a probar”, recordó.

La prueba duró una semana. “El martes empezó y el miércoles me hicieron jugar un partido contra Racing, un partido de prueba para ver cómo yo estaba”, explicó.

Allí recibió las primeras señales de que su desempeño había sido bien recibido. “Me dijeron que tenía técnica, tenía altura, tenía potencial”, dijo.

Al día siguiente, volvió a entrenar y finalmente lo invitaron a un partido en AFA. “Me dijeron que querían que juegue un partido contra Estudiantes de La Plata. Fui a jugar el partido y después me dijeron que quedé.”

La noticia le llegó a través de quienes lo habían acompañado. “Como los de Defensa estaban en otros partidos, me lo dice el compañero de mi mamá, con su mujer, que se llama Marcelo Fiorino y Sandra”, indicó.

Fue Marcelo quien se le acercó para contarle. “Le avisan a él porque ellos, los de Defensa, no me pueden avisar a mí. Y ahí yo me empecé a reír. Era una felicidad eterna”.

Ese mismo día compartió la noticia con su familia. “Le avisé a mis papás, y no lo podían creer. Ellos estaban en su trabajo y se pusieron a llorar todos”, afirmó.

Para Ian, quedar en un club que creció rápidamente en el fútbol argentino tiene un valor especial. “Que ellos hayan reconocido que yo atajé bien me alegra muchísimo”, dijo.

Ahora, se propuso una meta más grande. “Mi sueño es debutar en primera, con el club que me toque. Si me tiene que tocar con Defensa, que me toque con Defensa. A mí eso no me importa, mi sueño es debutar en primera”.

Su ídolo es Emiliano “Dibu” Martínez. Lo dijo sin titubear. Su admiración por él fue una de las razones por las que eligió el arco. “Me gustó cómo atajaba el Dibu y ahí yo quise atajar también”, contó.

Finalmente, dejó un mensaje para otros chicos que también sueñan con llegar a un club profesional. “Yo les diría que nunca se rindan, que sigan entrenando a full. Si quieren debutar o quedar en un club, que nunca se rindan. Si uno entrena más, tienen que entrenar más que el otro. Que nunca den por vencido sus sueños. Eso yo les diría. Que siempre se puede, todo el mundo puede”, concluyó.