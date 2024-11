Yerbateros de Misiones exigen 450 pesos por kilo de hoja verde y buscan el apoyo del Gobierno provincial para dialogar con industriales

Más de 200 productores yerbateros acordaron un precio mínimo de 450 pesos por kilo de hoja verde para enfrentar la crisis del sector y garantizar la sostenibilidad económica. Reivindicaron su rechazo a la desregulación del INYM, definieron tres representantes para presentar su demanda al Ejecutivo provincial en busca de apoyo y advirtieron que no levantarán la cosecha si los industriales "no nos pagan el precio que necesitamos, un precio justo".

En el marco de una asamblea desarrollada en la intersección de las rutas 19 y 101 en Comandante Andresito, productores yerbateros de la provincia debatieron este viernes la grave situación que atraviesa el sector y definieron sus próximas acciones.

La convocatoria reunió a productores, representantes del sector industrial y autoridades locales, quienes discutieron el impacto de los bajos precios y la falta de regulación de la venta de materia prima, clave para la economía provincial.

Juan Manuel Jones, productor de la zona y uno de los representantes elegidos en la reunión, explicó las razones del reclamo: “El productor está decidido a no vender su producto a precio de caramelo. Acá necesitamos un precio para poder seguir manteniendo la estructura de la chacra, la limpieza de los yerbales, y pagando impuestos, y todo lo que conlleva la yerba mate, porque la yerba mate no solamente es para el productor. No llena solamente las arcas del productor, sino que también llena las arcas de todos los comercios, de todo, mantiene la economía de un pueblo o una ciudad”.

Jones mencionó los problemas económicos derivados del bajo precio que se estuvo pagando, debido a que “en estos meses que no hubo movimiento de yerba mate, que paró la zafra, se vio muy bien cuáles son los efectos que trae vender la yerba mate por debajo del precio. No hay movimiento, los talleres vacíos, las ventas de repuestos sin movimiento, sin venta, la gente se queda en la casa para gastar. Sí o sí necesitamos para que la economía local o la economía provincial repunte, necesitamos que la yerba mate valga”.

De esta manera, consideró que su pedido no es impagable ni exorbitante, sino que se trata de un precio justo respecto al valor de la yerba mate en góndola. “Pedimos 10% de lo que vale un kilo de yerba mate en góndola marca líder. 4500 pesos vale una marca líder. Y pedimos 450 pesos por kilo. Pensamos que con 450 por kilo podemos distribuir la riqueza a todos los sectores afectados a la yerba mate”, sostuvo.

Ante la consulta acerca de cuánto se está pagando actualmente, mencionó que en la zafriña, “a los que les pagaron”, recibieron 240 pesos, aunque a ese monto se le debe descontar 80 pesos del levante de cosecha, 45 pesos de corresponsabilidad gremial y otros costos impositivos y administrativos, por lo que al productor “le sobra 50 pesos de bolsillo, si le sobra”, lamentó.

Medidas de fuerza

En la reunión del día de ayer, los productores dejaron en claro que endurecerán sus medidas si no obtienen respuestas concretas. “Si a nosotros no nos dan la herramienta, no nos devuelven la herramienta que tanto costó lograr como es el INYM. Y no nos pagan el precio de la hoja verde que queremos, que necesitamos -porque es una necesidad la que tenemos- no vamos a levantar ni un kilo de cosecha, aunque tengamos que estar 12 o 24 meses sin cosechar, lo vamos a estar y ahí que vayan a comprar yerba donde ellos quieren”, advirtió Jones.

Y completó: “A nosotros nos vienen a amenazar que van a comprar yerba de otro país, excelente, quiero ver cuánto van a aguantar. Vamos a ver. Esto no es una declaración de guerra, pero si ellos son tan egoístas de salir a comprar yerba de pésima calidad a otro país para ganarse algunos centavos y tumbar la economía local, entonces no tenemos ni siquiera que sentarnos a hablar con esta gente”.

Para canalizar sus demandas, los productores eligieron a tres representantes que buscarán reunirse con el gobernador de Misiones a fin de que los ayude a dialogar con el sector industrial actuando de intermediario a fin de llegar a un acuerdo.

“Necesitamos que la industria, que eso todos sabemos, que la industria correntina viene a comprar, venga y nos diga de primera mano: ‘Muchachos esto es así’, para eso también necesitamos el apoyo del Gobierno provincial que sea de comunicador para lo que el pueblo quiere. Cuando hablo del pueblo, es el pueblo productor y de todo el pueblo, porque todos nos vemos involucrados en esto. Nosotros elegimos el camino de la Renovación nuevamente. La Renovación ganó por amplio voto, entonces necesitamos que nuestro gobierno venga y represente y que haga su trabajo y eleve las quejas a quienes debe elevar”, indicó.

Sin embargo, Jones subrayó que la postura de los productores no es en contra de ningún gobierno, sino a favor de encontrar soluciones para un sector estratégico de la economía y las necesidades la comunidad.

El INYM y la desregulación

Otro de los puntos clave de la asamblea fue el rechazo rotundo a la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), propuesta impulsada por el gobierno nacional. “Desde el primer momento que se escuchó hablar de desregulación, nos opusimos. El INYM es una herramienta fundamental para fijar precios y manejar datos clave del sector, como los volúmenes de producción y cosecha. Pensamos que es esencial para garantizar la estabilidad de la yerba mate y la calidad del producto”, afirmó.

El productor también resaltó la importancia de restablecer las funciones plenas del INYM, que antes se encargaba de fijar los precios mediante laudos arbitrales: “Queremos que el INYM vuelva a trabajar con todas sus funciones. Desde su creación, aportó mucho conocimiento y permitió manejar el stock de forma ordenada. Nunca estuvimos de acuerdo con que se desregulen sus competencias”.