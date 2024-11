Posadas | “En ese momento no hay tiempo para dudar, es todo o nada”, relató el bombero que enfrentó a delincuentes armados que asaltaban y golpeaban a una pareja de ancianos

En un hecho de película, Nicolás Dos Santos, bombero voluntario y asesor de ventas, protagonizó una intervención heroica cuando se enfrentó a dos jóvenes delincuentes armados que asaltaban y golpeaban a una pareja de ancianos en su vivienda de la avenida 17 de Agosto. La historia tuvo como protagonista a una sartén, el único recurso del joven en ese momento para defender a las víctimas.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/11/11-22-FMS-Nicolas-Dos-Santos-Asalto-a-Vecinos-intervencion-7.45.mp3

Nicolás Dos Santos en FM Show

“Fue una extraña sucesión de hechos personales míos para que estuviera en el momento justo, en el lugar oportuno. Si no fuera por eso, probablemente no habría podido intervenir”, relató Dos Santos.

Todo comenzó cuando su auto no arrancó, por lo que tuvo que llevar a su hija a pie a la escuela. “Esos días que tengo que llevarla caminando, suelo quedarme bajo la sombra de un árbol frente a la casa de ellos. Fue ahí cuando escuché el auxilio de la hija”.

En este contexto, Dos Santos explicó que la joven, hija del matrimonio agredido, logró encerrarse en la casa y gritar por ayuda. Ante esta situación, reflexionó: “Aunque suene frío, fue lo mejor que pudo hacer. Si la agarraban a ella, iban a ser tres víctimas, pero al pedir auxilio, permitió que alguien pudiera intervenir”.

Nicolás Dos Santos, al escuchar los gritos, no dudó en actuar. Sin embargo, declaró: “No soy vecino inmediato de ellos, pero estaba justo frente a su casa. Al escuchar a la hija, le pedí algo contundente con lo que pudiéramos defendernos, porque yo iba de camisa y saco, camino al trabajo. Me dijo que no tenía nada, y entonces se me ocurrió usar una sartén que encontré en la cocina. Fue lo único que tenía a mano”.

Al entrar, Nicolás se topó con los dos delincuentes que mantenían maniatados a los ancianos. Ambos estaban armados:“Uno de ellos tenía un cuchillo más grande, y el otro, un Tramontina. En ese momento no hay mucho para pensar, porque si dudas, perdés. Me acerqué y, con voz firme, les dije: Están en un lío. La policía está acá en la esquina. Eso era mentira, pero tenía que jugar con su miedo”.

La tensión escaló rápidamente. “Me decían que me tirara al suelo, que me iban a atar. Uno de ellos se me acercó con el cuchillo, pero marqué distancia. Le dije: Rajen de acá, porque la policía los va a agarrar. Todo fue cuestión de mantenerme firme y generarles inseguridad”. Nicolás reconoció que no sabía qué tan peligrosos eran los atacantes, pero apostó a que su determinación fuera suficiente para intimidarlos. Y lo logró.

Tal vez te interese leer: Denunció violencia de género y la Policía descubrió una plantación de marihuana en El Soberbio



La negociación duró pocos minutos, pero para Nicolás, se sintió como una eternidad. “Uno de ellos flaqueó enseguida, se asustó cuando me vio. No eran muy expertos en el tema, y eso fue clave. Finalmente, abrieron la puerta y escaparon”. Sin embargo, antes de irse, uno intentó atacarlo nuevamente. “Con el Tramontina quisieron apurarme, pero ya estaban asustados. Jugué con eso todo el tiempo”.

Mientras los delincuentes escapaban, Nicolás priorizó atender a los ancianos. “No presentaban fracturas, pero sí golpes y cortes. Estaban en estado de shock, así que les di una primera atención. Era impresionante porque, aunque había poca luz, se veía que estaban muy golpeados”.

La intervención de Nicolás no pasó desapercibida para los vecinos, quienes empezaron a salir tras escuchar el alboroto. Sin embargo, él no se centró en ellos, sino en garantizar la seguridad de las víctimas. “Quería al menos agarrar a uno de los delincuentes, pero preferí quedarme con los abuelos y asegurarme de que estuvieran bien”.

Al reflexionar sobre su accionar, Nicolás compartió: “En frío, uno dice qué loco estoy. Pero en ese momento, no hay tiempo para dudar. Es todo o nada. Esa es la mentalidad con la que trabajamos en el sector bomberil. Si dudas, pierdes tiempo, y perder tiempo significa perder vidas”.

El heroísmo de Nicolás demuestra que la valentía y la determinación pueden marcar la diferencia en momentos críticos. Su intervención, aunque improvisada, evitó que una tragedia mayor ocurriera. “No sé si volvería a actuar igual, pero en ese momento no había otra opción. Era plantarse y defenderlos”, concluyó.