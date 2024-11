Desgarrador relato de la mamá de la nena abusada y asesinada en Misiones: “La mae le puso un 10 ese día por su maqueta, venía contenta a contarme”

Una niña de ocho años fue brutalmente asesinada en 25 de Mayo, localidad de la provincia de Misiones. La menor identificó a su agresor antes de fallecer. El crudo relato de su madre.

La localidad misionera de 25 de Mayo se encuentra en estado de shock tras el brutal asesinato de Fabiana Sirino, una niña de ocho años que fue abusada sexualmente y apuñalada 13 veces cuando regresaba de la escuela.

Camila Shunque – FM Show

En un acto de valentía, antes de fallecer, Fabiana logró identificar a su agresor, Marcelo “Nanico” Muller, un vecino de 34 años que fue señalado por la menor. El hallazgo de su cuerpo y las circunstancias desgarradoras del crimen han dejado a cada uno de los misioneros consternados y exigiendo justicia.

Camila Shunque, madre de Fabiana, compartió cómo su pequeña, a pesar de sus heridas, pudo comunicar quién le había hecho daño. “Nosotros conocíamos a él hace años, nunca pensamos que él llegara a hacer una cosa de esas”, expresó, destacando que Muller era conocido en la localidad, pero nunca sospecharon de su capacidad para cometer un crimen tan atroz.

La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial en Posadas, determinó que la causa de muerte fue un “shock hipovolémico” debido a las múltiples puñaladas.

“Era una niña muy cariñosa, muy inteligente, buena alumna”, recordó su madre, quien también relató cómo Fabiana se preparó con entusiasmo para presentar un trabajo escolar el día del ataque.

“Ese día los hermanos de ella no tenían clase. Ella tenía que presentar una maqueta, fue contenta para mostrar el trabajito de ella para la maestra, y encima le había dado un 10 por el trabajito de ella, y ella venía contenta”, recordó Camila.

Y siguió “Fabiana habló conmigo cuando salió de casa para ir a la escuela. Y ella dijo `mami, yo voy a llevar mi tarea, mi maqueta, pero me voy a sacar un 6´. Yo dije, mi hija, no importa que vos saques un 6, vas a aprobar igual. Porque ella tenía que presentar la maqueta el jueves, pero no fue y llevó el viernes. La maestra le dio una buena nota para ella porque hizo todo con su mano. Muchos niños hicieron, pero dibujaban con un papelito y pegaban. Y ella hizo todo con la mano”.

El caso generó un fuerte reclamo por justicia en la sociedad misionera, que exige que el acusado no salga en libertad. “Que se pudra en la cárcel”, manifestó la madre de Fabiana, reflejando el dolor y la indignación de una familia y un pueblo que aún no logran asimilar la pérdida.

“Nosotros lo que queremos es que no salga más. Que no salga más de ahí, de donde él está, porque el daño que él hizo ya es demasiado para que él se quede unos años en la cárcel y salga, ahí no está bien”, declaró Camila Shunque en diálogo con FM Show.