Gastón Pauls brindó una charla sobre prevención de adicciones en Posadas: “La única manera de empezar a vencer la adicción es hablando”

El reconocido actor y activista Gastón Pauls brindó este viernes una charla en Posadas sobre consumos problemáticos, en un evento titulado “Hablemos”. La multitudinaria actividad, libre y gratuita, tuvo lugar en el Polideportivo “Finito” Gehrmann, con el apoyo del Gobierno de Misiones y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas.

Pauls, conocido por su labor en la prevención de adicciones, compartió su historia personal de recuperación tras haber luchado contra el abuso de sustancias durante 20 años. El actor destacó que las adicciones no discriminan por clase social, género, religión ni ideología. “Esto le puede pasar al famoso, al no famoso, al rico, al pobre, al judío, al católico, al gay, al heterosexual, al macrista y al kirchnerista. Le puede pasar a cualquiera y de hecho le pasa a cualquiera”, expresó.

Durante la charla, enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre el problema como primer paso para enfrentarlo. “La única manera de empezar a vencer la adicción es con dicción, diciendo; empezando a hablar del problema, no escondiéndolo más debajo de la alfombra, no tapándolo, no negándolo. Reconociendo que es un problema que nos está tocando a todos”, manifestó.

Misiones como precursor en la prevención

Pauls también elogió la creación de un ministerio dedicado a la prevención de adicciones en Misiones, algo que consideró poco común en el país. “Esta debe ser, seguramente, de las provincias en las que más he recorrido, en las que más he venido. Eso significa una intención de la provincia misma de trabajar, porque la situación nunca es fácil en ningún lugar del país, en ningún lugar del mundo. No hay ningún país que esté libre de esta pandemia”, afirmó.

En su mensaje, el actor hizo un llamado a la acción conjunta entre los sectores público y privado, municipios, gobernaciones, y la sociedad civil. “Si no hay una interacción, una red para atrapar la caída, para frenar el golpe, este va a ser muy duro”, alertó. También mencionó nuevas problemáticas vinculadas al consumo, como las apuestas, señalando su impacto en jóvenes.

Pauls cerró con una reflexión que busca interpelar a todos: “Tarde o temprano esto nos toca a todos, directa o indirectamente. La lucha contra las adicciones no es fácil porque el enemigo tiene mucha publicidad, pero juntos podemos construir una sociedad que promueva la salud mental y el autocuidado”.

El objetivo del encuentro

El Subsecretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla, resaltó la trascendencia de eventos como la charla de Gastón Pauls en la sensibilización de la sociedad frente a los consumos problemáticos. Para Padilla, el relato personal del actor, que narra su experiencia con las adicciones y su proceso de recuperación, tiene un profundo impacto porque logra conectar directamente con quienes enfrentan esta problemática.

“La historia de vida que Gastón comparte no solo moviliza, sino que transmite un mensaje esperanzador. Muchas personas llegan pensando que es difícil salir de las adicciones, pero al escuchar su testimonio, ven que es posible lograrlo”, destacó.

En este sentido, el funcionario subrayó la relevancia de la presencia del Estado y el desarrollo de políticas públicas sostenidas que permitan abordar esta problemática de manera integral. “No se puede hacer desde una sola estructura, necesitamos articular esfuerzos con privados, organizaciones civiles y otros sectores para que el impacto sea mayor. La prevención y el trabajo en red son fundamentales para acompañar a quienes lo necesitan y para generar espacios de reflexión como este”, afirmó.

También, Padilla enfatizó que las charlas abiertas no solo sensibilizan, sino que también ofrecen un mensaje positivo y de esperanza, mostrando que con apoyo y compromiso, es posible superar el desafío de las adicciones.

El trabajo de la Secretaría de Prevención de Adicciones

Por su parte, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López, destacó los avances de Misiones en la creación de una red de prevención y tratamiento de consumos problemáticos, así como en la implementación de políticas públicas para abordar esta problemática de manera integral.

Además, López enfatizó que el relato de Gastón Pauls, sumado a las decisiones políticas tomadas por la provincia, busca sensibilizar y movilizar a quienes necesitan ayuda. “Una persona agradeció a Gastón porque tras una charla del año pasado, decidió iniciar su tratamiento y hoy está en plena recuperación. Ese es el impacto que buscamos”, comentó.

En términos de infraestructura, López subrayó los recursos disponibles en Misiones, como un espacio de atención ambulatoria que opera de 7 a 20 horas, una guardia de salud mental unificada que funciona las 24 horas, y un dispositivo de internación para casos más graves.

También, destacó la inauguración de talleres de formación en oficios, que no solo sirven como herramienta terapéutica, sino también como una vía para la reinserción social. Este año, más de 350 personas participaron en talleres de marketing digital, administración y otros rubros, con 97 de ellas completando sus estudios. “Nuestro centro busca ser preventivo por excelencia, brindando oportunidades que impacten positivamente en la vida de las personas”, afirmó.

En cuanto a los consumos problemáticos más prevalentes en Misiones, López señaló que el alcohol sigue siendo la principal preocupación, aunque las apuestas online emergieron rápidamente como un nuevo desafío. La provincia, en conjunto con organismos como el IPLYC y la Defensoría del Pueblo, está realizando estudios para medir el impacto de estas adicciones, con planes de incluirlas en encuestas educativas en 2025. “Sabemos que estas problemáticas han llegado para quedarse, por lo que debemos adaptarnos y reforzar nuestra capacidad de respuesta”, explicó.