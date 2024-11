Misiones | Especialista sostuvo que la medicina orthomolecular “es el camino hacia una vida saludable”

Marcela Campias, médica clínica y especialista en medicina orthomolecular, invitó a reflexionar sobre cuán importante es un estilo de vida saludable como eje central para prevenir enfermedades y mejorar el bienestar integral. Durante una entrevista que tuvo lugar en el programa Re-Nacer, que se emite por Misiones Online, la doctora expuso sus experiencias personales y profesionales, y explicó conceptos esenciales sobre esta rama de la medicina, que cada vez cobra más relevancia.

“Esta disciplina busca restablecer el equilibrio celular. Eso implica trabajar desde un estilo de vida saludable: alimentación, descanso, actividad física y cómo está la persona en su día a día”, explicó.

Este paradigma, según la especialista, permite abarcar tanto a personas consideradas “sanas” como a aquellas con patologías: “Los suplementos son la frutilla de la torta, pero no reemplazan el descanso, la actividad física ni la alimentación adecuada. Si no se cuida el estilo de vida, los efectos serán pasajeros y no abordarán el problema de raíz”.

Por otro lado, Campias puso énfasis en su especialización, ya que esta se basa en principios de rectitud celular: “Orto significa rectitud. Lo que buscamos es restituir la membrana celular, devolverle a las células su equilibrio natural. Para ello, empleamos diferentes técnicas que van desde ajustes en el día a día del paciente hasta la suplementación, pero siempre con el estilo de vida como base.”

Este equilibrio, expuso , no se logra únicamente con tratamientos endovenosos o medicamentos y sostuvo que “eso está perfecto, pero es solo el complemento, no el eje del tratamiento”.

Sobre su recorrido profesional, la doctora reveló que su enfoque preventivo surgió de una experiencia formativa: “En la facultad aprendí a curar desde la enfermedad, pero no a prevenir. En el sanatorio adventista de Piuggari descubrí lo que significa un estilo de vida saludable. Tienen una filosofía de vida muy particular: encaran a la persona como un todo. Aprendí cosas que no había visto antes, como la importancia de la alimentación, el descanso y el ejercicio en la prevención”.

Además, compartió que el doctor Alejandro Paccasassi fue una influencia crucial para profundizar en la medicina orthomolecular: “Cuando llegué a Misiones, él me ayudó a entender este enfoque. Incorporé otra herramienta que me permite tratar a los pacientes de manera integral. Ahora puedo abarcar tanto a quienes llegan con una patología específica, como hipertensión o artritis, como a aquellos que solo quieren estar un poco mejor”.

Conocerse a uno mismo: la base de la prevención

Para la doctora, el autoconocimiento es esencial: “La mejor prevención es conocerte. Saber en qué etapa de la vida estás te permite tomar decisiones más conscientes. Por ejemplo, hoy tengo 54 años, mis hijos son grandes y mi rutina es distinta a la que tenía cuando eran pequeños. Antes, las tareas escolares me generaban un estrés enorme. Ahora, puedo manejar mejor esas tensiones porque me conozco más”.

Campias destacó la importancia de pequeñas acciones para aliviar el estrés cotidiano: “La respiración es clave. Cuando uno aprende a respirar correctamente, se reduce el cortisol y mejora la respuesta ante situaciones tensas. También recomiendo tomarse un momento para desbloquearse: una ducha rápida, cambiarse de ropa o simplemente salir del espacio en el que está la tensión”.

Por otra parte, la doctora Campias comentó que no es necesario hacer grandes cambios para ver resultados: “La actividad física, aunque sea mínima, y una alimentación equilibrada son fundamentales. Evitar azúcares, ultraprocesados y harinas refinadas mejora la absorción de nutrientes en el intestino, lo que tiene un impacto directo en nuestra salud general”

En este sentido, sentenció: “Incluso algo tan sencillo como caminar unos minutos o seguir un video de ejercicios en casa puede marcar una diferencia enorme”.

Otro de los pilares es aprender a priorizarse: “Nunca hay que dejar de cuidarse. Yo cometí ese error durante muchos años, pero ahora valoro la actividad física y el tiempo para mí misma. Es importante saber que cuidarte no es egoísmo, sino una forma de estar mejor para los demás”.

De esta manera, Campias resumió su enfoque: “La medicina orthomolecular es un todo. No reemplaza las buenas prácticas, sino que las potencia. Acompaña a las personas en su camino hacia el bienestar desde donde estén. Puede servir para prevenir enfermedades en quienes están sanos o para mejorar la calidad de vida en aquellos que ya tienen alguna patología”.

Con una visión integral y centrada en el paciente, la doctora Campias invita a todos a reflexionar sobre la importancia de la prevención: “No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor. Y eso comienza con decisiones simples, como conocerse, cuidar la alimentación, moverse y descansar. Ese es el verdadero poder de la medicina orthomolecular”.