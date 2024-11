Gerente de una empresa misionera destacó que el marketing es esencial en una ciudad donde la expansión urbana redefine las reglas del comercio

María Ducret, lider de la empresa misionera "Hiper del Pollo", aseguró que el marketing es clave para destacar en una Posadas que crece sin pausa. Explicó que, en una ciudad más grande y dispersa, el boca a boca ya no basta, y que se necesitan estrategias modernas para llegar a más clientes. Con tres locales y una planta en proyecto, apuesta por valores familiares, innovación y liderazgo femenino.

La empresaria Maria Luisa Ducret compartió con detalle los primeros pasos del negocio que hoy lidera: “Arrancamos hace 35 años, empezaron mis padres. Nosotros venimos de Entre Ríos. Estudiamos afuera, trabajamos afuera y después volvimos. Ahora estamos, ya hace 17 años que estoy trabajando de vuelta en la familia y acá estamos”. Este proyecto creció hasta consolidarse como una referencia comercial en la ciudad.

Ducret explicó que el camino no estuvo exento de desafíos a la hora de establecer una estrategia clara orientada al futuro: “El paso de generación del mando es un tema porque, por lo general, al haber un cambio generacional, también hay un cambio en la forma de pensar, en la forma de ver, en la forma de actuar. Es un cambio grande. Tuvimos nuestros momentos, y hace un par de años trabajamos con un consultor para organizarnos. Nuestros padres ya empezaron a largar un poco, aunque todavía están involucrados. Aportan, ayudan, pero ya no están al frente y al mando”.

En esta línea, sostuvo que el crecimiento es una constante, ya que anunció: “Estamos haciendo un local nuevo. Estamos inaugurando nuestro tercer local y, además, planificando una planta industrial solamente para la parte de elaboración. Eso nos va a permitir tener más espalda para el crecimiento y más visión de futuro. La producción la hacemos en el primer local, que está por la avenida Lavalle, pero ya nos está quedando chico. Con la planta, vamos a tener más espacio para crecer”.

La expansión estructural del “Hiper del Pollo” también requirió adaptarse a las demandas competitivasdel mercado moderno. En este sentido, Ducret destacó: “Hoy en día, el marketing es fundamental. Antes, la ciudad era chica y el boca en boca era más fácil. Ahora, con la ciudad más grande y tan desparramada, la imagen y el marketing son claves para llegar a más personas. Nosotros nos enfocamos mucho en la calidad, la atención y el servicio, pero con eso solo no alcanza”.

Más allá del aspecto empresarial, Ducret resaltó el valor de los principios transmitidos por sus padres: “La cultura del trabajo está muy arraigada en nuestra familia. Mis padres trabajaron un montón; nosotros, de chiquitos, los vimos trabajando siete días a la semana. Eso quedó como un legado, aunque ahora tenemos la posibilidad de no hacerlo así. También tratamos de mantener un buen clima laboral, tanto dentro de la familia como con el resto de las personas. No todos pensamos igual, siempre hay diferencias, pero llegamos a un acuerdo de buena manera. Eso también lo trasladamos a nuestro equipo: trabajar en equipo y en buenos términos es clave”.

Sin embargo, la expansión y el liderazgo no son las únicas pruebas que atravesó Ducret, pues en el plano personal, la empresaria relató un momento de quiebre en su vida: “Hace unos años me separé del papá de mis hijos, y fue el primer duelo que tuve que hacer en mi vida. Fue un proceso difícil, pero hice mucho trabajo interno con ayuda de una psicóloga. Eso me permitió fortalecerme, replantearme muchísimas cosas y disfrutar más de mi trabajo y de mis hijos. Hoy estoy en otra posición, haciendo cosas que me gustan porque quiero y no porque tengo que”.

Ese “renacer personal”, como lo llama,está reflejado en la filosofía del Hiper del Pollo. Ducret considera que la combinación de valores familiares, liderazgo femenino y trabajo en equipo son la base del éxito: “Siempre tratamos de mantener la esencia de lo que nos transmitieron nuestros padres: esfuerzo, compromiso y el valor del trabajo. Esos principios son nuestra guía”, concluyó.