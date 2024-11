El acto eleccionario se desarrollará este viernes de 8 a 18 horas y los abogados elegirán entre la continuidad de Antonio López Forastier o el ingreso de Valeria Soczyuk. Conozca las propuestas de los candidatos.

La contienda electoral convoca a unos 3700 abogados de toda la provincia para sufragar, con mesas que estarán habilitadas desde las 8 en las sedes de Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Rico, Alem, San Vicente, Iguazú, Wanda y Apóstoles. Además de la presidencia de la colegiatura, se elige un secretario, un tesorero, vocales segundo y cuarto, un revisor de cuentas titular, otro suplente, tres miembros titulares y tres suplentes del Tribunal de Disciplina y cuatro integrantes de la Comisión de Administración de Fondos de la Obra Social.

El actual presidente, Antonio López Forastier va por la reelección con un perfil crítico a la justicia, interés por aumentar la digitalización y generar una residencia (similar al de los médicos) para los primeros pasos de los nuevos profesionales del derecho. La oposición es Valeria Soczyuk, quien cuestiona la permanente confrontación de la actual conducción, busca humanizar la relación entre Colegio y abogados y apunta a mejorar los honorarios.

Ambos candidatos dialogaron con Misiones Online y expusieron sus principales ejes de campaña.

Mayor digitalización

Antonio López Forastier repasó su gestión “llegando al segundo año de mandato, venimos sosteniendo una impronta de posicionamiento del Colegio de manera independiente, crítico hacia un sistema judicial que entendemos no está dando los resultados que la ciudadanía y los operadores del sistema requerimos”.

Dijo que vienen impulsando “una transformación digital del Colegio. Cuando asumimos era todo de manera analógica o en soporte papel, tanto las matrículas, las prepagas, las obras sociales y los fondos permanentes que son unos bonos que pagamos los abogados de manera manual. Ahora está todo digitalizado”. Agregó que cuentan “con una aplicación para celulares que está disponible para los profesionales y una de las innovaciones que hemos incorporado es ponerle fin a una discusión del fondo permanente de seguridad social, que no tenía una contraprestación clara de por qué motivo lo pagaba”.

“Somos 3700 abogados y todos pagamos ese fondo cada vez que iniciamos un proceso y lo que aprobamos es un reintegro del 50% de ese valor, con destino en compras en farmacias. El reintegro se hace mediante un monedero virtual”, precisó.

López Forastier remarcó el “posicionamiento que tenemos que es visibilizar una problemática del Poder Judicial. Entendemos que la provincia se debe una discusión de modernización de su justicia”. Desde su óptica, “la Provincia en estos últimos años evolucionó de una manera importante. La salud no es la misma que hace 20 años, tenemos una salud de punta a nivel Nordeste; tenemos una educación apoyada sobre la digitalización y la tecnología y la justicia tiene un atraso”.

Desde su lista denominada Independencia, Dignidad y Derecho, quieren impulsar “una ley de digitalización y modernización total de la justicia. Que traiga estándares actualizados para no sólo posicionarla a la altura de los demás servicios de la provincia, sino que además se posicione por sobre de las otras provincias del Nea”.

También propone que “el Poder Judicial deje de incorporar personal no idóneo y cree una residencia formativa de profesionales, similar a la de los médicos”.

“Tomamos la jura de unos 400 colegas al año que ingresan a la actividad y proponemos que el Poder Judicial cree una residencia formativa, remunerada para que esos profesionales, durante uno, dos o tres años, se formen dentro del Poder Judicial, obtengan una especialización y luego vuelvan a la profesión. Y que el porcentaje que necesite el Poder Judicial, sea absorbido mediante un concurso respectivo”, adelantó.

El actual presidente del Colegio de Abogados insiste en acortar el período de feria judicial en Misiones, “que es la más larga del país. Son 196 días hábiles judiciales, 15 días de feria en invierno, 31 en enero y el agregado del 24 y el 31 de diciembre”.

Con sus planteos, “ya logramos que la feria no trabaje sólo 3 horas, sino que lo haga de 7 a 12. La feria judicial debe ser modernizada, adecuada a los tiempos actuales”.

Empatizar con el colega

En la disputa por acceder a la conducción del Colegio de Abogados se presentó Valeria Soczyuk, reconocida profesional del derecho con amplio expertiz en el fuero laboral. “Nuestra lista se llama Cambio y Jerarquización y esos son los ejes centrales de nuestra campaña”, aseveró.

“Somos una lista de abogados que sólo viven del ejercicio profesional y por eso buscamos humanizar el Colegio de Abogados. El colega tiene que volver a sentirse contenido y sentir que el Colegio es su hogar, su lugar, su refugio”, remarcó. Soczuyk reforzó ese concepto al declarar que “el colega hoy no se siente parte, ve que al Colegio sólo tiene que ir y pagar la matrícula e inclusive hoy ya no lo hace ni personalmente”.

Mencionó que “hoy por hoy lo jóvenes profesionales están muy descuidados. Salen de las facultades sin un piso para empezar a trabajar y eso provoca que dejen de litigar y busquen ingresar en lugares administrativos y no ejercer la profesión. El Colegio tiene que defender las incumbencias profesionales y proteger el rol del abogado en la sociedad”.

La candidata opositora considera que “el abogado está muy bastardeado y entiendo que es por el modelo político del momento, que considera que no somos indispensables. Es allí donde el Colegio tiene que salir a defendernos”.

Criticó a la actual conducción de López Forastier al asegurar que «la confrontación con la Justica no es buena. Entiendo que en los últimos años no hubo un beneficio para el colegiado. Hubo mucha falta de diálogo entre el Poder Judicial y el Colegio”.

Considera clave “activar una herramienta fundamental que es reglamentar el SIGED, el sistema informático de expedientes. Si no nos sentamos a dialogar con el Poder Judicial, nunca vamos a poder avanzar”.

Otro punto destacado de sus propuestas es “reformar nuestra ley arancelaria que quedó desajustada porque la unidad de medida es el salario mínimo vital y móvil. Queremos que sea un porcentaje de los sueldos de los jueces federales. Que a medida que suba el sueldo del juez federal, suba el arancel del abogado”.

Explicó que “actualmente nuestros honorarios rondan los 27 mil pesos para una consulta”.

En otro tramo de la entrevista, Valeria Soczyuk se comprometió a “volver a caminar la provincia, volver a traer abogados referentes, capacitar a nuestros jóvenes profesionales”. Y adelantó una de las ideas que quiere ejecutar si accede a la presidencia. “Tenemos un proyecto de suspensión de plazos de licencia por maternidad, paternidad, enfermedad o tareas de cuidado”.

“Los abogados actualmente no nos podemos enfermar, no tenemos vacaciones pagas, solo hacemos uso de nuestras vacaciones en las ferias, siempre y cuando cobremos un buen honorario. No tenemos la posibilidad de avisar de que tenemos un imprevisto y no podemos acudir a una audiencia. Quedamos a criterio de que el juez reconozca los motivos por los cuáles no llegamos”, manifestó.

Recordó que, por esa situación, “el abogado puede ser sancionado por el Poder Judicial e incluso por el Colegio de Abogados y pierde también el ciudadano al que estamos defendiendo”.

Opinó que actualmente “el abogado está muy solo y tenemos que empatizar con el colega. Hablamos mucho de la digitalización, pero nos estamos olvidando del que no tiene internet y del que recién arranca y no tiene ni idea de cómo redactar una demanda”.

Finalmente reconoció que “no puedo decirles a los colegas qué propuesta tengo con el dinero que maneja el Colegio de Abogados. No sabemos cuánto hay en la cuenta. Si ganamos vamos a hacer una auditoría total de los últimos seis o siete años del Colegio”.