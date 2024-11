Padres de alumnos del colegio Roque González denuncian amenazas de los directivos de expulsar a estudiantes que se manifiesten por la Estudiantina

Otra madre, cuyo caso no está directamente relacionado con la protesta, también denunció irregularidades en el accionar de las autoridades. «Mi hija no participó ni en la estudiantina ni en la sentada. Sin embargo, me citaron para firmar una nota de llamado de atención. Cuando pedí explicaciones, no supieron justificar el motivo. Insistí en revisar el libro de asistencia y en que se llamara a la preceptora y a mi hija. Finalmente, la preceptora confirmó que mi hija estuvo en clase ese día» Aun así, dijo que intentaron presionarla para firmar el documento.

Esta madre también contó que los alumnos que participaron de la sentada podrían ser expulsados en caso de que la protesta se vuelva a realizar. «El acta no especificaba cual fue el conflicto, pero si que podía ser expulsados».

Por último, sostuvo «Me dijeron que los medios se estaban metiendo demasiado. Les respondí que los chicos tienen derecho a expresarse y que la prensa también tiene derecho a informar», añadió.

Hasta el momento, las autoridades del colegio no han emitido un comunicado oficial sobre los eventos ni sobre las medidas que tomarán en respuesta a las sentadas de los estudiantes. La situación sigue generando debate entre los padres y preocupación entre los alumnos, quienes temen posibles represalias por su participación en la sentada.