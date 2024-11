El intendente de Posadas, Lalo Stelatto, destacó que las obras clave y estratégicas para la ciudad continúan con recursos propios ante la falta de financiamiento nacional

Los proyectos que impulsan el desarrollo de Posadas abarcan áreas esenciales como saneamiento, infraestructura y seguridad vial, según afirmó el intendente Lalo Stelatto. Entre las obras más destacadas se encuentra el soterramiento de la avenida Quaranta, una intervención que, en palabras del jefe comunal, “brindará una solución definitiva a los vecinos” de zonas históricamente afectadas. Asimismo, la ciudad avanza en la modernización del sistema de semáforos con tecnología inteligente, un paso crucial para mejorar la fluidez y seguridad del tránsito. La gestión enfrenta el desafío de “crecer ordenadamente y garantizar la calidad de vida en una ciudad en constante expansión”.

Leonardo Stelatto en Radio República

El intendente de la ciudad de Posadas destacó que uno de los temas más relevantes es el soterramiento de la avenida Quaranta. En este contexto, detalló con precisión los beneficios de este proyecto:

“Los trabajos del soterramiento ya comenzaron, y se están llevando adelante con la canalización de un arroyo que realmente va a generar una solución definitiva para los vecinos del barrio Luis Piedra Buena y las zonas cercanas. Esto permitirá resolver un problema de saneamiento que venimos arrastrando desde hace años. Se trata de una obra fundamental, que debía haberse incluido en su momento en el saneamiento del arroyo La Chancha, pero como esa obra todavía estaba en tratativas, decidimos avanzar con lo que teníamos para no seguir postergando una necesidad urgente”.

Sin embargo, Stelatto reconoció las limitaciones impuestas por las demoras en las gestiones nacionales:

“Hoy en día, muchos proyectos se ven afectados por las dificultades en la política nacional. Las gestiones no avanzan con la celeridad que todos deseamos, lo que nos obliga a buscar soluciones locales para no depender completamente de esos fondos”.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a las iniciativas para mejorar la circulación en la ciudad, y destacó que no se toman decisiones sin un análisis exhaustivo:

“Estamos estudiando cuidadosamente las posibilidades de implementar manos únicas en ciertas avenidas. No basta con decidir sobre el papel; necesitamos realizar obras que reorganicen el tránsito de manera segura y eficiente. Por eso, estamos haciendo relevamientos con diferentes metodologías. Esto no es algo que se pueda hacer al azar”.

Además, subrayó la necesidad de trabajar con las nuevas tecnologías para optimizar la movilidad urbana:

“Estamos incorporando controladores de semáforos inteligentes que no solo permitirán tomar decisiones en tiempo real, sino también contabilizar el flujo vehicular. Esto nos ayudará a crear ondas verdes más efectivas y a mejorar significativamente la fluidez del tránsito. La idea es empezar en las cuatro avenidas principales y luego extender esta tecnología a otras avenidas que se conviertan en manos únicas”.

En el ámbito de la infraestructura de los balnearios que ofrece Posadas a los ciudadanos y visitantes, Stelatto destacó los avances en Costa Sur. El intendente informó sobre las obras en curso:

“Actualmente, Costa Sur no cuenta con agua potable ni cloacas, lo que representa un desafío importante. Sin embargo, estamos trabajando intensamente para cambiar esa realidad. Para diciembre, planeamos que ya haya agua potable en la zona. Hasta ahora, los vecinos han dependido de agua de perforación, que no es lo ideal. También estamos avanzando con las cloacas, porque sabemos que estos servicios son fundamentales para un crecimiento ordenado y sostenible del complejo. Queremos que Costa Sur sea un lugar donde la gente pueda vivir cómodamente, con toda la infraestructura necesaria”.

Otro de los retos de la gestión municipal, según Stelatto son el problema del vandalismo y las conexiones ilegales en el sistema de alumbrado público, pues explicó:

“Nos encontramos con situaciones realmente preocupantes. Cambiamos las luminarias para mejorar el alumbrado en distintos sectores, pero muchas veces nos encontramos con personas que se conectan ilegalmente a la red eléctrica. Esto genera una sobrecarga que el sistema no puede soportar, provocando daños que luego deben ser reparados. Además, enfrentamos robos de cables subterráneos, que son muy buscados en el mercado negro. Estas acciones afectan gravemente el servicio y requieren un esfuerzo constante por parte del municipio para mantener la infraestructura en condiciones”.

De esta manera, el intendente hizo un llamado a la colaboración ciudadana:

“Es fundamental que los vecinos nos ayuden denunciando estos actos de vandalismo y las conexiones ilegales. Solo así podremos actuar rápidamente y prevenir mayores inconvenientes”.

En otro orden de las cosas, respecto al emblemático Hotel Savoy, Stelatto habló sobre el proyecto que busca convertirlo en un polo cultural y comercial:

“El Hotel Savoy es un edificio con un gran valor histórico y cultural para nuestra ciudad. Estamos trabajando en un proyecto que incluye la creación de un hotel de alto nivel, con una inversión importante que provendrá del capital extranjero. Sabemos que es una obra de gran envergadura, con un costo elevado, pero confiamos en que con el apoyo de la provincia y las gestiones que estamos realizando, lograremos concretar este desarrollo. Será un paso significativo para potenciar el turismo y dinamizar la economía local”.

Otro tema abordado fue sobre el barrio Itaembé Guazú, afirmó que la municipalidad prioriza la conectividad y el transporte público:

“Nuestra primera meta siempre ha sido garantizar que las rutas de colectivos lleguen a todos los puntos donde la ciudad está creciendo. Itaembé Guazú es un ejemplo de cómo buscamos conectar cada vez más sectores con el centro de Posadas. Antes, contábamos con un apoyo más fuerte de la Nación, pero ahora debemos depender de recursos provinciales y municipales. Esto nos obliga a administrar cuidadosamente los fondos disponibles para satisfacer las necesidades de los vecinos”.

En relación con la construcción de edificios, Stelatto expresó su firme postura respecto al cumplimiento de las normativas:

“Hay una normativa que establece cómo deben construirse los edificios en la ciudad, incluyendo la obligatoriedad de contar con cocheras. Sin embargo, muchos desarrolladores no han cumplido con estas reglas, lo que ha generado un impacto negativo en el tránsito y el estacionamiento. Por eso, promulgamos una ordenanza que permite regularizar esta situación. No podemos hacer excepciones a las normativas, pero sí damos la oportunidad de que los edificios que no cumplen puedan adaptarse, siempre dentro del marco legal”.

En este marco, el intendente resaltó los esfuerzos de la municipalidad para mejorar la seguridad vial, especialmente en lo que respecta a los motociclistas:

“Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para capacitar a los motociclistas y fomentar el uso de cascos reglamentarios. Sabemos que hay conductores que no respetan las normas, como pasar semáforos en rojo. No podemos tener un inspector en cada esquina, pero sí podemos educar y concientizar para que cada ciudadano entienda la importancia de circular de manera segura”.

Por último, el funcionario se refirió a la organización de la Estudiantina 2025, aclarando que la municipalidad brindará apoyo, pero no asumirá la gestión directa del evento. “Nosotros estamos para colaborar y apoyar en cada rubro que corresponda, pero no somos los encargados de controlar o liderar todos los aspectos. Cada institución tiene su rol, y nosotros acompañamos para que el evento sea un éxito”, concluyó Stelatto.