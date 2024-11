Presentaron un proyecto para la creación de centros de asistencia y contención para personas que ejercen o han ejercido violencia: “Tiene por finalidad brindar espacios terapéuticos, individuales y grupales”

La abogada Nadia Gibaja presentó un proyecto que apunta a la creación de Centros de Asistencia y Contención para personas que ejercen o han ejercido violencia, durante las Mesas de Diálogo “Hablemos de Violencia”, realizadas el pasado 15 de noviembre en la Cámara de Representantes. En el programa “Más allá de las Barreras”, transmitido por el streaming de Misiones Online, compartió cómo especialistas y referentes de diversos ámbitos se reunieron para abordar esta problemática desde múltiples perspectivas.

“Este proyecto que acerqué tiene que ver con crear centros de asistencia y contención a personas que ejercen o que han ejercido violencia, y tiene por finalidad brindar espacios terapéuticos, individuales y grupales. La idea es que las personas lleguen ahí de forma voluntaria o por orden judicial”, sostuvo Gibaja durante el evento.

Asimismo, subrayó en la necesidad de que estos espacios puedan emitir informes dirigidos a la justicia. “Desde la institución se emiten informes a efectos de presentar en la justicia que den cuenta de que la persona que fue derivada allí por el juzgado por haber sido denunciada por violencia pueda presentar en el expediente la constancia de que tuvo un abordaje psicológico de su situación”.

Por otro lado, la abogada denunció prácticas problemáticas en el sistema actual. “Quienes nos desempeñamos en el ámbito del derecho, sin intención de hacer una denuncia pública ni nada, pero vamos a ponerlo en potencial, conoceríamos casos en los cuales las personas son enviadas al psicólogo a raíz de una denuncia por violencia, y estaría pasando que en algunos casos estas personas pagarían por un informe psicológico al solo efecto de ser presentado en el expediente, pero sin recibir la contención psicológica que se necesita”, advirtió.

Violencia y felicidad: un enfoque desde la psicología

Gibaja citó al psicólogo Mario Payarola, especialista en violencia familiar, para respaldar su propuesta. “Según sus estudios, hay entre un 7% y un 10% de personas que ejercen violencia que son consideradas violentos patológicos, es decir, que no pueden superar la situación de violencia, no la reconocen, no quieren trabajar en sí mismas. Pero el resto, luego de atravesar un largo proceso, logra salir y reencauzar su comportamiento. Y él hace una pregunta muy linda que dice: ¿Saben por qué logran? Porque la persona que ejerce violencia tampoco es feliz”.

Al ser consultada sobre qué la llevó a desarrollar este enfoque, Gibaja reflexionó: “Lo que me llevó a mí a tener un enfoque desde el lado del violento es ver la situación de que siempre estamos, por suerte, felizmente, atendiendo a las víctimas, su situación, tratando de cortar la situación de violencia, pero sin atacar la raíz del problema, que es el comportamiento violento de la persona que ejerce violencia”.

Violencia: ¿Nacemos o Aprendemos?

Durante la conversación, la abogada puso énfasis en que la violencia es una conducta adquirida. “Acá también hay una pregunta muy interesante que ya ha sido respondida por la ciencia, y es: ¿nacemos violentos o aprendemos a hacerlo? Y la respuesta es que la violencia es una conducta aprendida”, afirmó.

Gibaja destacó la importancia de brindar herramientas a quienes ejercen violencia para evitar la repetición de patrones en futuras relaciones. “Si esta persona no aprende a comportarse en futuras relaciones con nuevas personas que lleguen a su vida, vuelve a repetir los patrones. Entonces, por eso es tan importante abordar desde la perspectiva del violento”, señaló.

La entrevistadora indagó sobre los factores que podrían ayudar a una persona violenta a cambiar su comportamiento. Gibaja respondió con convicción: “Yo creo en la terapia psicológica, creo en que en los espacios grupales, más allá de los espacios individuales, hay un poder transformador. Compartir una misma problemática permite reconocer el problema, entender que no sos el único que lo tiene, y ver que otros ya pudieron superarla”.

Para Gibaja, el reconocimiento del problema es clave. “Fundamentalmente, yo creo que la persona que ejerce violencia, de alguna u otra manera, no es feliz, reconozca o no lo malo en su comportamiento. Porque termina siendo una persona que termina judicializada, separada de sus vínculos más cercanos. Es una conducta antisocial que te lleva al aislamiento, a la soledad y al no poder conectar con el otro”.

La abogada fue cautelosa al hablar sobre el tiempo necesario para modificar estas conductas. “La verdad es que yo creo que esos tipos de procesos son muy personales y tienen que tener, digamos, una evaluación clínica de una persona especializada. No me parece que pueda fijarse nunca un tiempo. Pero, sin dudas, no es corto. Todos los que pasamos por terapia sabemos que son procesos largos, que llevan meses, a veces años”.

Tal vez te interese leer: Grupo de danza misionero recauda fondos para representar a la provincia en el Festival Nacional del Malambo en Córdoba



Compromiso con los Derechos Perinatales

En el cierre, la abogada destacó otro aspecto de su labor: su compromiso con los derechos perinatales. “Desde The Mama’s Gang, lideré la Primera Marcha en Defensa del Parto Respetado en 2021. Este año, presidí el Parlamento de la Mujer Municipal y logramos la aprobación del proyecto de ‘Tetanalgesia’ como ordenanza”, señaló.

Gibaja culminó con un mensaje: “Siempre hay esperanza en la humanidad. Nadie es totalmente bueno o totalmente malo. Creo que, con el compromiso adecuado, podemos construir una sociedad más justa”.