Misiones avanza en Salud desde un enfoque preventivo e integral “que asiste no solo al paciente sino también a su entorno”, destacó Martín Cesino

El diputado provincial Martín Cesino destacó la sanción de 19 leyes en Misiones en lo que va del periodo legislativo 2024, de las cuales cuatro se orientan a la Salud. Resaltó la implementación de promotores de salud en comunidades originarias desde el respeto y el diálogo, las iniciativas inclusivas para contener a pacientes trasplantados y las vastas especialidades médicas y cirugías de alta complejidad disponibles en Misiones.

En diálogo con Gen Z, el diputado provincial Martín Cesino, detalló los avances legislativos en Misiones este 2024, especialmente en el ámbito de la salud y la educación sexual. En esta línea, destacó que en el actual período legislativo ya se sancionaron 19 leyes, de las cuales cuatro están relacionadas con la salud.

Una de las leyes aprobadas es la relacionada con la disfunción del suelo pélvico, que busca prevenir y diagnosticar tempranamente problemas de salud en mujeres. “Y a una determinada edad por múltiples partos, cuando tenés más de dos, tres o cuatro hijos, los tejidos que contienen este órgano pueden sufrir lesiones. Entonces nosotros con esta ley lo que buscamos es la prevención, el diagnóstico temprano, es decir, que la mujer consulte al médico, al clínico, al ginecólogo para prevenir enfermedades como la incontinencia urinaria”, explicó.

Asimismo, el legislador mencionó los avances en cirugía reconstructiva, incluyendo tratamientos para labio leporino y cáncer de mama. “Hoy la provincia de Misiones tiene un equipo de cirugía que mejora la calidad de vida de ese chico”, señaló en referencia a los niños con labio leporino. Además, destacó que “el equipo de cirugía atiende y coloca las prótesis mamarias” para mujeres que perdieron una mama debido al cáncer.

Enfoque preventivo e integral

En términos de infraestructura, el diputado resaltó que Misiones cuenta con más de 365 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y 48 hospitales, incluyendo los de alta complejidad. “Misiones tiene la tasa de mortalidad infantil y materna más baja de la región”, afirmó Cesino, quien atribuyó estos logros a la atención preventiva y el cambio de paradigma en la salud pública.

“No miramos solamente al paciente, al que tiene la enfermedad, si no que miramos todo su entorno, es decir, cómo vive, dónde vive. Yo no puedo recetar un medicamento a una persona que no puede comprar”, reflexionó.

También se creó un Centro de Rehabilitación Cognitiva y Física para pacientes trasplantados o que esperan ser trasplantados, debido a que “muchas veces estas enfermedades causan en el paciente ansiedad, angustia, depresión y entonces con esto intervenimos ante el equipo interdisciplinario para buscar la contención integral del paciente”.

De esta manera, Cesino puso de relieve que actualmente el sistema de salud pública de Misiones resuelve cirugías complejas como las cardiovasculares, neuroquirúrgicas y la atención integral a pacientes oncológicos a través del Instituto Misionero del Cáncer. “No hay otra provincia que tenga un boleto oncológico que permite que el paciente que tiene cualquier tipo de enfermedad oncológica pueda viajar con el familiar, la mamá, el papá o un adulto desde cualquier punto de la provincia”.

Por otro lado, el diputado aludió a los avances en atención primaria de salud en Misiones desde un enfoque intercultural. “Tenemos más de 130 aldeas de pueblos originarios y hemos trabajado para que esas comunidades tengan la misma posibilidad de atención”, declaró. Además, mencionó la integración de la medicina tradicional de estas comunidades con el sistema de salud formal, logrando un balance “desde el respeto”, enfatizó el legislador.

Uno de los logros notables es la incorporación de promotores de salud elegidos por las propias comunidades. “Todas las comunidades tienen un promotor de salud o agente sanitario que fue elegido por el propio cacique y capacitado por salud”, aseveró Cesino. Dichos esfuerzos desembocaron en la reducción de la tasa de embarazo adolescente en Misiones.

Otro aspecto que hace a la robustez al sistema de salud de la tierra colorada, según el diputado, es el recurso humano especializado con el que cuenta. “Lo más rico que tenemos los misioneros es el recurso humano”, subrayó. Así, resaltó la creación de facultades con carreras de medicina en la provincia, lo que permite a los jóvenes formarse sin tener que trasladarse a otras jurisdicciones e inclusive los de otra parte del país vengan a Misiones a hacer la residencia.