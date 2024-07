Un cortocircuito generó un incendio que redujo a cenizas una casa en Dos de Mayo

En la noche de ayer lunes, una vivienda ubicada en Picada Escuela 9 de Dos de Mayo fue completamente consumida por un incendio. La casa, mayormente construida de madera, sufrió daños totales.

Los propietarios, Tania Alejandra C. (28) y Lucas Alexander G. (30), no se encontraban en el lugar en el momento del siniestro, por lo que no hubo víctimas humanas que lamentar.

Las primeras investigaciones indican que el incendio pudo haberse originado debido a un cortocircuito en la instalación eléctrica. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer las causas exactas del incidente.