El subsecretario de Asuntos Yerbateros de la Provincia, Julio Petterson, indicó que la Nación no está pagando el subsidio conocido como interzafra a los trabajadores del tabaco y advirtió que no hay certeza de que se vaya a pagar ese aporte a los 16 mil cosecheros de yerba mate de Misiones. “Con Macri ya vivimos esta situación y la Provincia tuvo que salir a cubrir”, recordó. Estimó que la cosecha terminará en agosto y no se volverá a cosechar yerba hasta marzo del año próximo.