Locura por los fierros | Fanáticos de todo el país ya hacen fila para el regreso del Turismo Carretera este fin de semana en Posadas

El Autódromo Rosamonte de Posadas será el escenario de la octava fecha del Turismo Carretera, atrayendo visitantes nacionales e internacionales. Los fanáticos ya comenzaron a llegar este lunes 1 de julio, a cinco días del inicio del torneo. El objetivo de llegar antes es conseguir los mejores lugares dentro del predio.

Ya hay una fila de 100 metros con participantes que llegan desde todo el país. Las entradas para la vuelta del TC a Posadas, las podés adquirir a través de TicketMisiones.com y disfrutar de esta fiesta del automovilismo.

Juan Carlos Chamorro, un fanático de 76 años, compartió su pasión y dedicación al automovilismo: “Trabajé 58 años como mecánico, entonces, ¿qué me puede gustar? El Turismo Carretera y la pesca; eso lo tienen ustedes acá”, explicó el hombre.

Según relató, Chamorro recorrió el país siguiendo su pasión, oriundo de Mar del Plata, pero recorre el país a bordo de su casa rodante. “Salí de Mar del Plata a La Pampa, de ahí me fui a San Martín de los Andes, San Martín de los Andes y a Mendoza; de ahí di toda la vuelta y me fui a Rafaela a vivir la carrera de los Varela y por último para acá”, explicó.

Con su vida nómade, detrás de los fierros por el país, hace 10 días está por Misiones escapando del frío de otras provincias y aseguró que se siente bienvenido. “Siempre digo y esto lo digo con propiedad, los misioneros son respetuosos, solidarios y, donde estoy parando que es Costanera Sur, muy segura. Mis hijos están contentos de que yo esté acá”, sumó el fanático de Ford.

Asistiendo a TC desde mediados de los ’70, Juan Carlos tiene una gran trayectoria en el mundo del automovilismo y sabe bien qué lugar le gusta para disfrutar del evento. “Conozco todos los autódromos de la República Argentina, menos el de Salta. Entonces yo ya sé el lugar que me es propicio, que a mí me gusta para ver la carrera y si no le doy a ese lugar, mala suerte. Pero siempre trato de ir al lugar que me gusta”, dijo Juan Carlos.

A pesar de su edad, Juan Carlos se mantiene activo y conduce durante horas para trasladarse a todas partes. “Manejo ocho, diez horas todos los días, paro a dormir a la tardecita porque tengo prohibido de mi hijo que maneje de noche, entonces duermo y al otro día preparo mate y arranco tranquilo”, describió el fanático.