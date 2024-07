Reacción negativa del mercado tras anuncios de Caputo y Bausili: caen las acciones argentinas en Wall Street, aumenta el riesgo país y sube el dólar

La negativa reacción del mercado ante los anuncios del ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Bausili, se reflejó en una caída del Merval en dólares del 5,6%, un aumento del riesgo país a 1.512 puntos y un alza en los dólares financieros. Analistas señalan que se debe a la falta de respuestas concretas del Gobierno.

Los bancos, especialmente los de capital extranjero, salieron a defender las medidas anunciadas el viernes por el ministro Luis Caputo y su socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, pero el mercado no tuvo contemplación y castigó a los ADR y acciones. “Claramente, fue la respuesta a la mala conferencia de Caputo y Bausili” del viernes pasado, evaluó el analista Christian Buteler al cierre del mercado este lunes, primer día hábil tras esos anuncios.

Este cierre estuvo marcado por fuertes pérdidas. El Merval en dólares cayó 5,6% y en pesos 1% y el riesgo país que refleja la cotización de los bonos públicos se disparó 3,9%, a 1.512 puntos. Los dólares financieros cerraron en $1.414 el CCL con una suba de 4,80% y en $1.408 el MEP, con una suba de 4,5%.

En la city porteña tanto como en Wall Street solo se está atento a dos noticias que esperan del equipo económico: el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la fecha o cronograma preciso de la salida del cepo y la apertura del mercado de capitales. Nada de eso fue parte de los anuncios.

“El esquema cambiario luce bastante agotado y el Gobierno salió con lo de los pesos, que la verdad termina convalidando la idea de que están un poco fuera de agenda”, evaluó el director de CP Consultora, Pablo Moldovan. Y dejó una advertencia que se está generalizando en el mercado: “Me parece que hasta que no haya algún tipo de reacción del Gobierno, se puede seguir complicando el frente financiero”.

Más pesos y menos oferta de dólares

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que “el resultado forma parte de una secuencia iniciada en la segunda quincena de junio” porque “estacionalmente en esta época del año el dólar opera demandado”.

“Hay más pesos en el mercado, demanda por atesoramiento, por viajes en el inicio de las vacaciones de invierno, cobro de aguinaldos, etc.; poca oferta en un mercado reducido como el blue impacta en los precios”, describió.

Para Quintana, “la insistencia de rumores sobre una aceleración en el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial, menor ingreso de dólares de los exportadores, pagos de importaciones de energía, impacto de la demanda en el mercado mayorista por el acceso de los importadores al pago de obligaciones con el exterior, etc., todo confluye para un comienzo como el de hoy”.

Este mes, el Gobierno debe enfrentar vencimientos por US$ 3.651millones entre la deuda emitida por el sector público nacional y provincial y el sector privado, a través de obligaciones negociables y otros instrumentos. En manos del Tesoro, los vencimientos alcanzan los US$ 2.100 millones entre US$ 1.000 millones de capital y US$ 1.100 millones de intereses de los bonos globales y los bonares.

Con el riesgo país de nuevo arriba de los 1.500 puntos, las posibilidades de acceder a mercados voluntarios de deuda que estaba en la idea del Gobierno se van alejando y obligan a acelerar el apoyo del FMI, que tiene una disputa abierta con la gestión de Javier Milei.