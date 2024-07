Misiones | Las reservas naturales privadas son un refugio para las especies endémicas

En la provincia de Misiones, la conservación de la biodiversidad adquiere una nueva dimensión gracias a las reservas naturales privadas. En un encuentro reciente en el Club del Río, Jerónimo Torresin, co-coordinador de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, destacó la vital importancia de estas áreas para la preservación de especies endémicas únicas.

«En este hermoso encuentro entre distintos propietarios de reservas privadas en la provincia de Misiones, una de las cosas que hablamos es sobre los aportes que las reservas privadas realizan en pos de la conservación», señaló Torresin. La reunión subrayó que en las reservas como Osununú y Tenondé, se conservan valores ecológicos únicos, incluyendo especies de flora endémica.

Según Torresin, existen ocho especies que crecen exclusivamente en esta región. «Cuando hablamos de endémicas decimos que son especies que están aquí y no están en otro lugar del mundo y se conservan solo en estas reservas privadas. Es decir, que si no se conservaran acá, no estarían siendo cuidadas en ningún lugar del mundo,» explicó.

Entre estas especies, algunas están catalogadas como muy amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). «Hay una especie que quedan dos ejemplares, solo dos individuos, y que si se mueren esos dos individuos que están en una de las áreas protegidas, la especie se extingue, desaparece por completo del planeta», añadió el biólogo.

La conservación y restauración de estas especies es una tarea fundamental de las reservas privadas. «Otro de los aportes de las reservas privadas es tratar de restaurar y multiplicar estas especies para restaurar los ecosistemas y hacer que estas especies no se extingan,» afirmó Torresin.

El municipio de San Ignacio, en particular, es un refugio crucial para estas plantas endémicas. «San Ignacio es uno de los lugares con más plantas endémicas. Esta que yo mencionaba, que quedan dos individuos, está en la reserva Tenondé. Estamos trabajando en la recuperación de estas poblaciones en la Reserva de Club del Río y en territorios de Gendarmería Nacional Argentina,» indicó.

La singularidad de estas especies se debe en gran medida a las características del suelo en la región. «Acá en este lugar se da un suelo muy distinto, muy particular. Es un suelo arenoso, no como los que estamos acostumbrados en Misiones de tierra roja, sino de arena mezclada con piedra arenisca. Eso hace que subsista un pedazo de lo que es un bioma que no existe en el resto de Misiones, que se llama cerrado, como el cerrado brasileño,» explicó Torresin.

Finalmente, el especialista destacó el valor de las reuniones entre los propietarios de reservas privadas. «El balance siempre es positivo, siempre es un poco compartir las experiencias de cada uno, las cosas que tenemos en común, las problemáticas y buscar soluciones en común. Además, con la participación del Estado, tratando de brindar una respuesta a este grupo de personas que hacemos conservación.