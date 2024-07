Trabajan en modificaciones de la Ley de Adopción por Integración de Misiones: en qué consisten y cuáles son los beneficios

Las modificaciones en la ley de adopción de Misiones buscan agilizar el proceso y prevenir adopciones ilegales mediante controles más estrictos, como la obligatoriedad de pruebas de ADN. Karen Fiege, diputada provincial que trabaja en el proyecto que propone los cambios y Florencia Collinet, abogada especialista en Derechos de Familia, se refirieron a la importancia de proteger los derechos de los menores.

En diálogo con Día Siete, Karen Fiege, diputada provincial por el Frente Renovador, y Florencia Collinet, abogada especialista en Derecho de Familia, explicaron los cambios procedimentales que introduce el nuevo proyecto de ley sobre adopciones en la provincia de Misiones.

“La adopción es una institución jurídica que tiene por bien jurídico proteger los derechos y los intereses y el cuidado de los niños”, sostuvo la letrada, quien subrayó la importancia de estos cambios. El proceso de adoptabilidad comienza con la declaración del estado de adoptabilidad por un juez. Una vez declarado, el RUAM (Registro Único de Aspirantes Adoptantes) envía un listado actualizado al magistrado, quien convoca a los aspirantes a una audiencia.

Además, explicó que “el RUAM es el Registro Único de Aspirantes Adoptantes, que tiene un listado actualizado para que las personas se puedan inscribir allí y puedan ser adoptadas”. Dicho registro, tanto provincial como nacional, facilita el proceso al juez, quien selecciona a los aspirantes según las características y necesidades del menor.

Una vez que los aspirantes aceptan al menor, se realiza una audiencia adicional para que el niño conozca a sus posibles adoptantes. “En las audiencias siempre tiene que haber un equipo interdisciplinario, incluyendo psicólogos, psiquiatras y médicos”, destacó Collinet, en tanto subrayó la importancia de un seguimiento exhaustivo del bienestar del menor y de los adoptantes.

El procedimiento incluye varias etapas: guarda, guarda con fines de adopción y, finalmente, adopción, que puede ser simple, plena o por integración. Esta última, según la abogada, fue incorporada al Código Civil en 2015 y se formalizó en la ley provincial en 2016.

El principal problema identificado es la falta de control y supervisión de las guardas. “Hay muchas guardas que están vencidas, que no hay un control por parte de los juzgados ni del estado, y hay chicos que están un año y medio, dos años y que no sabemos cómo están”, mencionó. La ley establece que se debe rendir cuenta del estado del menor cada tres meses, pero esto no siempre se cumple.

Respecto a lo que se va a modificar ahora dijo que será el artículo 33 (adopción por integración)

Adopciones ilegales

En relación con las adopciones ilegales, la diputada Fiege señaló la importancia de implementar medidas preventivas poniendo como ejemplo casos donde una madre en condiciones vulnerables acuerda con un hombre de otra provincia que lleve a su hijo y lo registra con su apellido como si se tratase del padre biológico.

Por ello, con la modificación de la ley lo que se busca es que, luego de unos meses, cuando “este hombre solicita la adopción por integración de su esposa, que no es la madre biológica del niño, el juez debe solicitar un ADN obligatorio”, propuso la legisladora, para evitar casos de adopción encubierta y delitos como la supresión de identidad.

Y completó: “Ante el ADN negativo de este progenitor, esa es la segunda modificación, que el juez arbitre los medios para que ese niño vuelva a su núcleo familiar, porque muchas veces hay o una abuela que está reclamando, o una tía, o una madre arrepentida, los casos son distintos, pero que vuelva a su familia origen, y también hay una supresión de identidad acá, y de vínculo, y un montón de derechos que se vulneran”.

De esta manera, Fiege consideró que hay muchos mitos en torno a la adopción, destacando que muchas parejas buscan adoptar bebés y que el proceso de adoptabilidad es lento. “El aspirante a la adopción especifica lo que está dispuesto a aceptar, incluyendo enfermedades y discapacidades”, explicó.