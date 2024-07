Crimen de la catequista en Oberá: “El asesino de mi hermana sigue libre” 

Dolor, bronca, impotencia, tristeza e incertidumbre. Esas son algunas de las emociones que tiene la familia de Gladis Gómez tras la liberación del último detenido por el crimen de la catequista en Oberá. La víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza hace dos años durante un robo.

“Tenemos bronca y mucha indignación”, remarcó Rafaela, hermana de la víctima fatal quien aún no sale del asombro tras la liberación por falta de mérito al único detenido por el crimen de Gladis.

A su vez, añadió “el asesino de mi hermana sigue libre”, dijo en diálogo con Misiones OnLine. Y apuntó “en estos dos años y tres meses el tiempo que se perdió… vaya uno a saber dónde están los verdaderos asesinos”.

“Si realmente no son o es uno de los que quedaron libres”, dudó Rafaela y reclamó justicia por su hermana. “Estamos bloqueados . No sabemos cómo seguir por esa esa impotencia de querer hacer algo y no saber qué para que su muerte no quede impune”, dijo.

Días atrás, Elías Emanuel F. fue beneficiado con la falta de mérito y recuperó la libertad luego de tres meses y medio. Confirmó que el día del hecho estaba en Oberá y negó cualquier responsabilidad en el crimen. El crimen de la catequista Gladis Gómez volvió a quedar sin detenidos.

De acuerdo a lo que informaron, el robo seguido de homicidio sucedió durante la noche del miércoles 2 de marzo de 2022, cuando dos asaltantes en moto irrumpieron en el negocio donde trabajaba Gladis en Oberá. Uno de los delincuentes, el que ingresó al kiosco, le disparó a la víctima en la cabeza.

“Van a empezar a detener a cualquier perejil para decir que están haciendo algo”

Aún con bronca y con dudas por el accionar de la justicia, Rafaela reclamó justicia por Gladis y manifestó “tan mal hicieron las cosas desde el principio que hoy en día estén libres los tres sospechosos del asesinato”.

Apuntó “son todos unas incompetentes y con falta de profesionalismo. Hoy en día no hay ningún detenido por el crimen de mi hermana, todos están libres”.

Rafaela se preguntó “cómo van a hacer ahora y se donde se van a agarrar, ¿o van a empezar a detener a cualquier perejil para decir que están haciendo algo y luego de unos meses estarán libres por falta de mérito?”.

Y agregó “qué pretenden.. ¿Qué nosotros salgamos a investigar y recordar pruebas?”, dijo.

Libertad por falta de mérito

a opinión fiscal fue avalada por el juez de Instrucción Uno, Pedro Piriz, quien este viernes en horas del mediodía dispuso la libertad del sospechoso.

En su resolución, el juez Piriz fundamentó su decisión destacando la falta de elementos probatorios suficientes. A pesar de las declaraciones de Lucas Adrián R., que señalaban a Elias como el responsable del homicidio, basándose en una supuesta confesión de Marito A., no se encontraron pruebas objetivas que acreditaran dicha acusación.

Lucas Adrián R. declaró que Marito A. le confesó que Elías F. había sido el causante de la muerte de Gladis Gómez durante un robo, pero también mencionó que Marito había culpado a otra persona, Miguel, y que la acusación hacia Elías se basó en la identificación errónea de un tatuaje.

Las inconsistencias en los testimonios y la falta de pruebas contundentes llevaron a la conclusión de que no existían elementos suficientes para mantener la imputación contra Elías F. Por lo tanto, se dispuso la falta de mérito y su consecuente liberación.