Posadas | Fundación Alfa ofrece capacitación gratuita sobre prevención de lavado de activos para profesionales no financieros

La Dra. María Gabriela Barrionuevo, abogada con especialización en lavado de activos y ex titular de la agencia NEA de la Unidad de Información Financiera (UIF), dictará el próximo 4 de Julio una capacitación sobre “Prevención de Lavado de Activos en Actividades y Profesiones no Financieras”, organizada por la Fundación Alfa.

La Dra. María Gabriela Barrionuevo, abogada con especialización en lavado de activos y ex titular de la agencia NEA de la Unidad de Información Financiera (UIF), dictará el próximo 4 de Julio una capacitación sobre “Prevención de Lavado de Activos en Actividades y Profesiones no Financieras”, organizada por la Fundación Alfa en la Avenida Trincheras de San José 142.

“Queremos difundir lo que hacemos y facilitar el acceso a la capacitación. Es importante que los sujetos obligados estén bien informados y preparados para cumplir con sus obligaciones”, sostuvo Barrionuevo.

Durante su intervención en el programa Día Siete que se transmite por el Stream de Misiones Online, la Dra. Barrionuevo aclaró: “En verdad, no estuve yo a cargo de la UIF, sino que la UIF, como organismo centralizado que tiene su sede en Buenos Aires, hace un par de años por una disposición legal, creó otras sedes regionales. Entre ellas, la primera fue la sede regional que tiene su asiento en la provincia de Salta, que abarca las provincias del noroeste, y la sede de la región NEA que tiene asiento acá en Posadas y que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Yo estaba coordinando esta región NEA. Ahora estoy del otro lado, continúo con el tema de compliance, de mejores prácticas en materia de prevención del lavado de dinero, pero ya no desde la parte gubernamental, sino de la parte privada, con la finalidad de asesorar a aquellos que se conocen como sujetos obligados”.

¿Qué es el lavado de dinero?

La experta explicó los conceptos fundamentales del lavado de dinero y sus diferentes tipos. “Nosotros manejamos un concepto muy básico cuando hablamos del lavado de dinero, que es ver cuál es el origen de ese dinero. Hay una distinción muy importante que vale la pena hacer en países como los nuestros, con una economía tan volátil, porque algunas veces se habla de dinero negro y otras veces de dinero sucio. Cuando nosotros nos referimos a persecución de actividades que producen dinero ilícito, estamos hablando de dinero sucio, es decir, proveniente de determinados delitos que son considerados graves y capaces de generar grandiosas cuantías, como el narcotráfico, trata de personas y corrupción”, detalló Barrionuevo.

Además, Barrionuevo se explayó sobre la complejidad de perseguir y regular el dinero negro en economías informales: “En nuestra región, en la triple frontera, sabemos que hay mucha economía informal, que no todo está bancarizado. Algunos países han decidido no penalizar la evasión, pero Argentina decidió, para poder salir de la lista gris, incorporar la evasión fiscal como un delito precedente al lavado. Esto es complicado porque es difícil distinguir cuál es la suma que fue blanqueada porque en realidad, no todo aquel que evade tiene un patrimonio que es producto del lavado. Hay parte que está en blanco y hay una mínima parte que ha sido evadida y, en todo caso, respecto a esa parte que ha sido evadida, es allí donde debería empezar a analizarse, hacerse una investigación hasta qué punto pudo producir beneficios factibles después de una investigación de lavado”.

Ley Bases y la repatriación de dinero

La entrevista también abordó la Ley de Bases y los beneficios a la hora de repatriar fondos: “No es un invento propio de este gobierno. Ha pasado en otros gobiernos, como en los de Kirchner y Macri. Es una dispensa para captar capitales extranjeros. La persona que intenta repatriar el dinero paga un tributo y declara que el dinero no proviene de actividades ilícitas. Claro está que, si mañana o pasado aparece relacionado a alguna actividad ilícita, será investigado”. Asimismo, según Barrionuevo esta ley excluye a funcionarios actuales y anteriores que hayan sacado dinero del país.

Sobre las sanciones y el daño reputacional de los infractores, Barrionuevo indicó: “Antes, las multas de la UIF eran muy leves, pero recientemente se han elevado considerablemente. Esto hace que las entidades financieras y otros sujetos obligados tomen más en serio el cumplimiento normativo. Las sanciones quedan registradas y pueden afectar la reputación del sujeto obligado, lo que a su vez puede dificultar su operatividad en el sistema financiero”.

Para finalizar, la experta destacó la importancia de la capacitación y la prevención en esta área: “Es crucial que los sujetos obligados se capaciten para evitar sanciones y daños reputacionales. En nuestra consultora, que incluye ex miembros de la UIF, asesoramos sobre cómo adecuarse a las nuevas resoluciones y prevenir incumplimientos. La capacitación es obligatoria y esencial para entender y cumplir con las normativas vigentes”.