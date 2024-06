El presidente argentino Javier Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur en Paraguay para evitar confrontar a Lula da Silva, a quien tildó de "corrupto" y "comunista". La cumbre incluye reuniones clave y la transferencia de la presidencia Pro Tempore a Uruguay.

El presidente argentino Javier Milei anunció que no asistirá a la próxima Cumbre del Mercosur, que se celebrará del 4 al 8 de julio en Asunción, Paraguay. La decisión se debe a su intención de evitar un enfrentamiento con su homólogo brasileño, Lula da Silva, a quien recientemente calificó de «corrupto» y «comunista».

En una entrevista , Milei justificó sus comentarios: «¿Qué le dije? ¿Corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?»

Por su parte, Lula da Silva respondió señalando que Milei «dijo muchas tonterías» y reafirmó su respeto por Argentina, un país que considera «muy importante para Brasil». Además, declaró que Milei «no va a crear cizaña» entre ambas naciones.

La Cumbre del Mercosur se llevará a cabo en el Puerto de Asunción y contará con una serie de actividades desde el jueves 4 hasta el lunes 8 de julio. Durante estos días, se realizará la XLIII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) y la LXII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur. La cumbre culminará el lunes 8 de julio con el encuentro de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, y la entrega de la presidencia Pro Tempore de Paraguay a Uruguay, en un periodo rotativo de seis meses según el orden alfabético de los países miembros.

La ausencia de Milei marca un punto de tensión en las relaciones entre Argentina y Brasil, mientras la región espera con interés los resultados de esta importante cumbre.

FUENTE: Ámbito.