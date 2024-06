Agenda deportiva de este domingo: horario y por dónde ver fútbol en vivo

Se define el Grupo B de la Copa América y continúan los octavos de final de la Eurocopa. Mirá la programación completa.

Se viene un día ideal para no despegarse de la tele y ver fútbol todo el día. Este domingo 30 de junio viene cargado con acción tanto en Europa como en América. Por la tarde, se disputarán dos encuentros de octavos de final en el certamen de la Eurocopa: Inglaterra vs. Eslovaquia y España vs. Georgia. Y por la noche, se definirá todo en el Grupo B de la Copa América, en el que México y Ecuador definen quien acompañará a Venezuela a los cuartos. Pero eso no será todo, sino que también habrá partidos en el ascenso, se jugará la final del Torneo de Reserva y mucho más.

PARTIDOS DE HOY, DOMINGO 30 DE JUNIO: HORARIO Y TV

COPA AMÉRICA 2024

21:00 México vs Ecuador | DSPORTS

21:00 Jamaica vs Venezuela | DSPORTS 2

EUROCOPA

13:00 Inglaterra vs. Eslovaquia | DISNEY +

16:00 España vs. Georgia | ESPN / DISNEY +

PRIMERA B NACIONAL

14:10 Chacarita vs Ferro | TYC SPORTS

14:30 Arsenal vs Gimnasia (J)

15:00 Brown (PM) vs Alvarado

15:00 Aldosivi vs Dep. Madryn

15:00 Dep. Morón vs Almagro

15:05 Nueva Chicago vs Def. de Belgrano | DSPORTS

15:30 Gimnasia (S) vs San Telmo

16:00 San Martin (SJ) vs Güemes (SdE)

16:00 Estudiantes (RC) vs Def. Unidos

16:00 Mitre (SdE) vs Atl. Rafaela

16:10 San Martin (T) vs Dep. Maipú | TYC SPORTS

18:10 Colon vs Atlanta | TYC SPORTS

PRIMERA B METROPOLITANA

15:00 Villa Dalmine vs Dock Sud

15:00 Merlo vs Dep. Armenio

15:00 Los Andes vs Midland

PRIMERA C

14:50 JJ Urquiza vs Berazategui

14:50 Atlas vs Gral. Lamadrid | DSPORTS

15:00 Dep. Paraguayo vs Sp. Barracas

15:00 Cambaceres vs Ituzaingó

15:00 Claypole vs Juventud Unida

BRASILEIRAO

11:00 Atl. Mineiro vs Goianiense

16:00 Fortaleza vs Juventude

16:00 Gremio vs Fluminense

16:00 Sao Paulo vs Bahia

18:30 Criciuma vs Internacional

18:30 Flamengo vs Cruzeiro

18:30 Vitoria vs Paranaense

RESERVA – COPA PROYECCIÓN

15:00 Vélez vs Lanús | TNT SPORTS

PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO