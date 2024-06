José Jacobo Mass: “Es importante pensar en los juicios por jurado en Misiones porque todo ser humano tiene un sentido de lo justo”

José Jacobo Mass, abogado especialista en Derecho Penal y vocal en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia, analizó la relación entre la crisis socioeconómica y el Derecho Penal, en tanto destacó la importancia del principio de inocencia. Asimismo, consideró necesario que Misiones disponga de la modalidad de juicios por jurado "porque porque todo ser humano, del nivel social o educacional que sea, tenemos un sentido de lo justo, nos viene dado”, opinó.

En diálogo con programa El misionero transmitido por Misiones Online TV, José Jacobo Mass, abogado especialista en Derecho Penal y vocal en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, se refirió a sus perspectivas sobre la evolución del derecho penal y su relación con las crisis sociales.

El letrado conocido por ejercer la docencia durante más de 30 años quien se convirtió en un referente en la materia en la provincia de Misiones, señaló que “el derecho siempre va detrás de los acontecimientos sociales, nunca se puede anticipar”. Citó al profesor de Salamanca, Pedro García Dorado y Montero, y mencionó a Marcelo A. Sancinetti, el cual hoy ocupa un lugar prominente en la Doctrina Nacional.

Respecto al papel del derecho penal en la justicia, Mass subrayó: “Siempre sostuvimos que el derecho penal está destinado a garantizar el goce de lo que llamamos bienes jurídicos”. Sin embargo, destacó que, según Sancinetti, “lo único que existe como bien jurídico penal es el ordenamiento jurídico”, lo cual es discutible, según el entrevistado porque los ordenamientos pueden ser autoritarios.

En esta línea, Mass abordó la falta de legislación penal ambiental en Argentina, señalando que “las provincias tienen que hacer un sobreesfuerzo, pero tienen limitaciones porque más que multas no pueden imponer”.

Impacto de la crisis en el Derecho Penal

Sobre el impacto de la crisis en el derecho penal, consideró: “Ciertamente un conjunto de situaciones sociales dan la impresión de preparar el camino hacia lo que yo solía decirle a mis alumnos, la elección del camino corto”. Mass afirmó que la pérdida de valores éticos y morales contribuyó con esta tendencia, pues “se ha perdido buena parte de lo que constituían esos valores que formaban algo de lo que siempre nos sentimos orgullosos, la civilización judeocristiana”, opinó.

Y completó: “El éxito estaba en prosperar a partir del cumplimiento más o menos completo de esos valores en un tiempo que el país te permitía que razonablemente lo alcanzaras. Así era la cosa. De un tiempo a esta parte, eso se quebró, pero se quebró de una forma total. Si son capaces de robarse la comida destinada a los comedores escolares, es que ya estamos en el horno. Hay un problema muy serio. Si se le da planes con tu plata, con mi plata, con la plata de los oyentes, porque la plata del Estado no existe”.

En referencia a la delincuencia de “guante blanco”, Mass describió casos de quiebras fraudulentas e insolvencia fraudulenta, donde empresarios vacían sus empresas para evitar pagar deudas, dejando a muchas familias en la calle. “Es un delito terrible. Y es un delito de guante blanco, sancionado con una pena modesta”, dijo.

En este sentido, sostuvo que “el pobre no es delincuente” y afirmó que se trata de un prejuicio, pues según manifestó: “El noventa y pico por ciento de la gente humilde no delinque. La estadística no miente. Se la rebusca, hace lo que puede y sale a trabajar y a ganarse el pan lo mejor que puede. Lo vemos por televisión y en todos los medios, cartoneros, gente que tiene emprendimientos”.

El problema de la culpa social

Mass aseveró que “socialmente rige un principio de culpabilidad” y que la percepción general es que “si te denuncian, por algo te denunciaron”. Explicó que esta mentalidad se refleja en el sistema judicial, en tanto trajo a colación casos donde se denuncia a una persona por un delito sexual sin pruebas contundentes y “primero lo meten preso y después investigan”.

Mass describió el garantismo como “un derecho penal del Estado de Derecho”. Subrayó que “los jueces juran por la Constitución” y que garantizar los derechos consagrados en la misma, es su tarea.

Además, Mass resaltó la importancia del principio de inocencia, mencionando un caso real donde una denuncia falsa de abuso sexual casi llevó a la prisión a un hombre inocente. «Si no existiera el principio de inocencia, habría estado preso años a la espera de un juicio», manifestó, subrayando los riesgos de acusaciones infundadas y el síndrome de alienación parental.

Por otro lado, expresó su preocupación por la violencia intrafamiliar, destacando su severidad en estos casos debido a que aboga por la igualdad y el respeto hacia las mujeres. “Soy severo con quienes violan las prohibiciones de acercamiento, porque es una forma de criminalidad basada en un desprecio discriminatorio hacia la mujer”, enfatizó. Aún así, consideró que las leyes de violencia no deben incluir solo a las mujeres como víctima, “sino a cualquiera, ya sea sexo de género o de autopercepción”.

Hacia el cierre, aludió al sistema judicial de Misiones y argumentó que “es sumamente importante pensar en los juicios por jurado. Primero, porque es optativo. Y segundo, porque todo ser humano, del nivel social o educacional que sea, tenemos un sentido de lo justo. Nos viene dado”.