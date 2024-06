Tras las recientes denuncias de secuestros, la Policía de Misiones puso al servicio todos sus recursos e insta a “no crear una psicosis colectiva”

Luego de la denuncia de intento de secuestro en Candelaria, las autoridades misioneras reforzaron sus operativos. El comisario Raúl Maslowski destacó el uso de drones y la movilización de unidades operativas para asegurar la tranquilidad de la población.

En la ciudad de Candelaria una menor denunció un intento de secuestro días pasados. Un hecho que, aunque alarmante, no pudo ser comprobado en su totalidad. El comisario Raúl Maslowski explicó que “tenemos solamente el testimonio de la menor, no se pudo comprobar la existencia del vehículo ni de las personas que supuestamente intentaron raptarla”.

En medio de esta situación, Maslowski señaló la importancia de la confianza en la institución y su trabajo incansable para velar por la seguridad de la comunidad. “La Policía de Misiones siempre ha trabajado muy ocupada y preocupada para que los padres no se preocupen porque nosotros estamos poniendo permanentemente todos los recursos que tenemos al servicio”.

Tal vez te interese: Presunto secuestro de una niña en Candelaria: analizan las cámaras de seguridad en la zona



Respecto a la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, las autoridades misioneras intensificaron sus operativos, con la inclusión de drones y la movilización de todas las unidades operativas: “Nosotros estamos trabajando con todas las unidades operativas que tenemos en la calle y en las zonas rurales, inclusive, haciendo campañas sobre información y pegatinas de carteles y demás”.

El comisario instó a la población a que “por sobre todas las cosas, llevarle tranquilidad a la población, no crear una psicosis colectiva, porque nos ponemos mal todos si no ayudamos y no colaboramos en nada”.