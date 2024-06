IncaTECH: líder en inteligencia artificial generativa promovió el uso ético y responsable de la inteligencia artificial

En el marco del cierre de las actividades por el Mes de la Inteligencia Artificial, este viernes se llevó a cabo el evento IncaTECH en el Auditorio de la Tierra Sin Mal en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, donde se reunieron destacados especialistas para debatir sobre el uso ético y responsable de las nuevas tecnologías en las empresas.

El IncaTECH tuvo lugar este viernes como parte de las actividades del Mes de la Inteligencia Artificial organizado por el INCADE. Facundo Cajén, líder en inteligencia artificial generativa, resaltó la importancia de un uso responsable y ético de esta tecnología en las empresas.

Tal vez te interese leer: Inteligencia Artificial y Machine Learning en el INCADE: el Lic. Jose Luis Medina nos cuenta sobre estos contenidos

Durante su presentación, Facundo Cajén, quien visitó la provincia de Misiones por primera vez, expresó su entusiasmo por conocer Silicon Misiones y los emprendimientos tecnológicos que se desarrollan en la región.

“Encantado de estar acá, por primera vez en la provincia. Todo lo que veo es hermoso. Estoy al tanto también de Silicon Misiones que tienen, que no veo la hora de llegar ahí a ver todos los emprendimientos que están llevando adelante”, comentó Cajén al inicio de su discurso.

Cajén subrayó la relevancia de la inteligencia artificial en el mejoramiento de diversos procesos empresariales, siempre desde una perspectiva ética. “Cómo hacer uso ético, responsable y moralmente correcto de la aplicación de la nueva tecnología en las empresas, ya sea para mejorar procesos, para mejorar las ventas, para mejorar la captación de recursos humanos”, explicó.

El experto también abordó los temores que la inteligencia artificial genera en algunos sectores, señalando que, en lugar de ver esta tecnología como una amenaza, se debería entender como una herramienta valiosa cuando se utiliza adecuadamente.

El especialista enfatizó la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia y los resultados en diversas industrias. “Lo que hace la IA no es que viene y reemplaza un trabajo en particular, sino que cambia industrias enteras. Por ejemplo, en la salud, en el descubrimiento de proteínas, nuevos fármacos y vacunas”, detalló.

Tal vez te interese leer: La Transformación Digital en el Periodismo | “La única manera de combatir la desinformación es con otra inteligencia artificial”, afirmó Diego Páramo

El especialista concluyó su intervención destacando la importancia de alimentar los modelos de inteligencia artificial con datos completos y no sesgados, asegurando así que los resultados beneficien a todos los sectores de la sociedad. “Necesitamos equipos multidisciplinarios justamente para ver con qué data entregamos estos modelos y que no tenga sesgos, que no tenga vías que discriminan un grupo social, que discriminen a una minoría o lo que sea para que todos podamos ser parte de esta revolución y no caernos del mapa”, concluyó Cajén.