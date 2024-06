Ley Bases: 800 mil trabajadores registrados tendrán que volver a pagar impuesto a las ganancias incluyendo viáticos y horas extras

La diferencia entre los asalariados con o sin hijos se debe a que se podrá volver a deducir de la base imponible de Ganancias los hijos menores y otras deducciones permitidas con un tope, como lo pagado en prepagas, gastos escolares, etc. Estos nuevos valores se aplicarían a partir de la aprobación del proyecto, no en forma retroactiva.

Además, la actualización del mínimo no imponible se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Actualmente rige la ley Massa con un mínimo no imponible de 15 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a valores de enero, equivalente a $ 2.340.000 que debe actualizarse en julio, y se elevaría a más de 3,5 millones.

El proyecto ratifica el alivio fiscal que se aplicó entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre 2023 (Decreto N° 473/2023), lo que significa que no habrá retenciones retroactivas. Y lo pagado por Ganancias este año hasta la promulgación de la ley no será retenido.En tanto, Gabriela Russo, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, advirtió que si Diputados insiste en el proyecto original “queda sin efecto el incremento del 22% para las deducciones personales de los trabajadores patagónicos y la deducción de intereses de los créditos hipotecarios hasta el tope del Minino no Imponible” que figuraba en el dictamen de Senadores.

En el caso de los autónomos el mínimo no imponible es más bajo: $ 1.159.138 netos para los solteros sin hijos y $ 1.644.327 netos para los casados con 2 hijos.