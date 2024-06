Julio Petterson criticó la falta de apoyo de Nación al sector yerbatero de Misiones: “No definen presidente del INYM ni precio para la materia prima”

El subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Julio Petterson, alertó sobre la histórica caída de precios de la materia prima y criticó la falta de compromiso del Gobierno nacional, el cual no define presidente del INYM ni valor de la hoja verde. Mientras tanto, para mitigar la crisis que afecta a productores y cosecheros de la tierra colorada, el Gobierno provincial generó herramientas paliativas.

Petterson expresó preocupación por la actual crisis en el sector, señalando que “desde la creación del INYM, es la primera vez en la historia que los precios retroceden”.

Recordó que, desde 2001, “se pactaba precio, pero se incumplía”. Al asumir como legislador en mayo de 2019, encontró que el precio pactado de 6,30 pesos se pagaba en realidad a 4,50, 4,40 y 4,30 pesos. Sin embargo, según su declaración, nunca los precios habían retrocedido. “Siempre fue subiendo, de 4,30 subió a 5, de 5 pasó a 6 y ese año terminamos a 12 pesos”, explicó.

Asimismo destacó que durante los últimos cuatro años, lograron que los precios de la yerba mate crecieran, en beneficio de los productores; no obstante, “en esta última vez [a comienzos de la zafra 2024] la industria no se presentó ni siquiera a abrir la apertura de negociación de precios”, lamentó. La falta de compromiso de la industria llevó a que se envíe a laudo la decisión de precios, lo que implica que el Gobierno nacional debe intervenir para definirlo.

El subsecretario señaló que el costo de producción ya excedía los 480 pesos, mientras que los productores comenzaron el año con precios de 370 pesos, lo que resultó en una pérdida. “Hoy ya estamos en 270 y en algunos lugares de la provincia a 250”, detalló Petterson, quien también mencionó que el aumento de costos de combustible, mano de obra y energía agravó la situación.

“Seguimos con un Gobierno nacional que todavía no se hace cargo de un instituto, donde ellos tienen que ser parte. A mí como productor y como hijo de productor me preocupa. Me preocupa la falta de compromiso ante la sociedad que le ha votado”, manifestó en diálogo con Charlas en picada.

Y completó: “Esa falta de compromiso a mí me preocupa, porque tuvimos misioneros que le pusieron la confianza y el voto y ellos hoy encima de desregular a la actividad, ni siquiera asumen el compromiso de poner un presidente”.

Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional, el Gobierno provincial desarrolló herramientas de apoyo, como créditos a tasa subsidiada para los secaderos. “Tenemos que darle gracias al gobernador Hugo Passalacqua, una vez sale, ya le tocó en su momento en la época del macrismo y hoy nos toca nuevamente desde el Gobierno de la provincia salir hacia el frente”, afirmó Petterson. Dicha iniciativa resulta nodal para que las cooperativas y secaderos puedan enfrentar la crisis y mantener sus operaciones.

Petterson resaltó que las cooperativas y secaderos tuvieron que almacenar grandes cantidades de yerba en sus depósitos propios debido a la demora en los pagos de la industria, lo que generó una presión adicional sobre los productores. “Entonces hoy la cooperativa o secadero se autocompra su propia yerba que está guardada ahí para después venderle a la industria. Esto funciona de una forma u otra para sostener la yerba en manos propias y después poder venderle a la industria”, explicó.

Ahora bien, la situación es especialmente alarmante para los cosecheros. Petterson advirtió que “este año, hablando con los productores, me dicen que si limpiábamos tres veces, ahora con suerte vamos a limpiar una, pero para iniciar la cosecha el año que viene en febrero o marzo. Si va bien, vamos a terminar la cosecha a fin de agosto”, lo que significa que los tareferos tendrán menos oportunidades de empleo en los próximos meses.

A pesar de los desafíos, Petterson recalcó el compromiso del Gobierno provincial y la necesidad de que el Gobierno nacional tome medidas para resolver la crisis. “Tenemos un gobernador de la provincia de Misiones comprometido con la causa de los yerbateros y vamos a seguir luchando”, enfatizó.