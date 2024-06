Liberaron por falta de mérito al único detenido por el crimen de Gladis Gómez en Oberá y el expediente vuelve a foja cero

Elías Emanuel F. fue beneficiado con la falta de mérito y recuperó la libertad luego de tres meses y medio. Confirmó que el día del hecho estaba en Oberá y negó cualquier responsabilidad en el crimen. El crimen de la catequista Gladis Gómez volvió a quedar sin detenidos.

La opinión fiscal fue avalada por el juez de Instrucción Uno, Pedro Piriz, quien este viernes en horas del mediodía dispuso la libertad del sospechoso.

En su resolución, el juez Piriz fundamentó su decisión destacando la falta de elementos probatorios suficientes. A pesar de las declaraciones de Lucas Adrián R., que señalaban a Elias como el responsable del homicidio, basándose en una supuesta confesión de Marito A., no se encontraron pruebas objetivas que acreditaran dicha acusación.

Lucas Adrián R. declaró que Marito A. le confesó que Elías F. había sido el causante de la muerte de Gladis Gómez durante un robo, pero también mencionó que Marito había culpado a otra persona, Miguel, y que la acusación hacia Elías se basó en la identificación errónea de un tatuaje.

Las inconsistencias en los testimonios y la falta de pruebas contundentes llevaron a la conclusión de que no existían elementos suficientes para mantener la imputación contra Elías F. Por lo tanto, se dispuso la falta de mérito y su consecuente liberación.

El testimonio contra Elías

Lucas Adrián R. indicó en su declaración testimonial que, según confesión de Marito A., Elías fue el causante de la muerte de Beatriz Gladys Gómez, diciendo:

“Una noche, ya habría ocurrido el hecho, eran tipo las 01:00 o 02:00 de la madrugada. Vino a mi domicilio Marito, me pidió un vaso de agua, estaba medio afligido, me estuvo comentando un tema sobre un robo. Me dijo que él hizo punta, estuvo manejando la moto y el que bajó a robar fue Elías. El 32 que tenían era sensible el gatillo, Elías le quiso asustar a la señora y se le escapó el tiro. Me dijo que llevaron alguna plata que había, pero no sé el monto, y con el susto se fueron. Marito me dijo que estaba con Elías.”

Desde el punto de vista probatorio, no existen elementos objetivos que permitan acreditar dicha hipótesis de cargo, pese a haberse diligenciado medidas probatorias tendientes a tal fin.

Asimismo, cabe tener en cuenta que en la misma oportunidad, Lucas R. manifestó luego que Marito culpó a Miguel del hecho en cuestión:

“Después, cuando estuve detenido, se me acercó Alberto V… estuvimos hablando y me comentó que Marito le comentó cómo fue el hecho y dejó una carta culpándole a Miguel e intentó matarse en la Comisaría en la Seccional Segunda.”

Al ser preguntado para que diga si en algún momento tuvo contacto con personal de la Brigada, contestó:

“Sí, estuve con los dos Jefes de la Unidad Regional a los tres días que había pasado el hecho. Me pusieron presión por Marito por un video que tenían de las cámaras de seguridad… Me preguntaron por un tatuaje de un trébol en el cuello, y que era porteño, y se me vino Elías. Tiene ese tatuaje, yo vi, y él andaba por la zona”.

Ambas circunstancias, la supuesta acusación a Miguel por parte de Marito, cuando primero había acusado a Elías, y el hecho de haber asociado la posibilidad de la implicación de Elías al ser consultado sobre un tatuaje de un trébol en el cuello -que no posee-, restan fuerza de convicción a la declaración de Lucas R. en la que se sostiene la acusación de Elías.

En este contexto, las diversas versiones presentadas y la falta de consistencia en los testimonios disminuyen la credibilidad de la acusación contra Elías F. Por lo tanto, es imperativo concluir que no existen pruebas contundentes que respalden su participación en el lamentable suceso, lo que justifica una falta de mérito en su favor.