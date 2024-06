Con el Dibu como titular y un equipo alternativo, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Perú

La Selección Argentina hará su tercera presentación en la Copa América este sábado cuando enfrente a Perú por el grupo A, luego del triunfo por 1-0 frente a Chile. Después de asegurarse la clasificación a cuartos de final, Lionel Scaloni aseguró en conferencia de prensa que colocará un equipo alternativo para el cierre de la fase de grupos, ya que con un empate la Albiceleste quedará primera de su zona.

Aunque todavía resta definir el 11 que elegirá el técnico para el partido ante Perú, se sabe que en la defensa habrá varios cambios y solo uno de los cuatro que fueron titulares ante Chile repetirían en el partido del sábado. Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Nicolás Otamendi son los suplentes que más chances tienen de ocupar un lugar entre los defensores. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico será el titular, ya que Marcos Acuña se lesionó y no estará disponible como opción.

En el mediocampo todo parece indicar que entre Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Exequiel Palacios estarán los tres que saldrán desde el arranque. La principal duda del cuerpo técnico es si darle rodaje al mediocampista del Chelsea, quien hace pocos meses se operó por una hernia inguinal, o guardarlo para el duelo de cuartos de final.

En la delantera, Lautaro Martínez jugará su primer encuentro como titular en la Copa América 2024, pero la duda está entre Alejandro Garnacho y Valentín Carboni. La elección entre uno y otro dependerá de si juega Ángel Di María o no, ya que el ex Rosario Central ocupa por lo general el rol de extremo por derecha, lo que dejaría al nacido en España con más chances de meterse en el once ante el jugador del Inter.

La probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Valentín Carboni o Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni.

FUENTE: TyC Sports.