Critican la medida del gobierno nacional que derivó en un aumento de la tarifa del gas por redes del barrio Itaembé Guazú

El director de gas de Misiones, José María Tomaselli, advirtió sobre el aumento del cargo fijo del gas en Itaembé Guazú. Consideró que se trata de una medida del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) como “equivocada” al ubicar a los usuarios en una categoría de mayor consumo. Recomendó a los afectados a reclamar y buscar apoyo en defensa del consumidor.

José María Tomaselli en Radio República

Tomaselli se refirió a la preocupación de los vecinos de Itaembé Guazú debido al aumento en el cargo fijo del gas. “El Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), bajo el paraguas con el que está el barrio de Itaembé Guazú, ha autorizado un cambio en lo que se denomina la cuota de servicio, que se llama para el gas el cargo fijo”, señaló.

Y completó: “Lo ha autorizado, para mí equivocadamente, en un rubro que debiera ser residencial, categoría R1, pero no sé por qué la mandaron a categoría R3-4, que es la última, la de mayor consumo que tiene una alícuota de 20 mil pesos”.

El director de gas aclaró que este aumento no se debe a un incremento en el costo del metro cúbico de gas, sino que se atribuiría al alto consumo. “Técnicamente, el metro cúbico de gas no ha aumentado. Lo que aumentó es el cargo fijo. Le quiero comentar que no he visto todavía la facturación. Cuando la tenga, tendré un panorama un poco más completo”, mencionó Tomaselli.

Qué medidas se recomienda a los usuarios

El entrevistado sugirió que los consumidores primero presenten un reclamo a la empresa de gas y, si no obtienen una respuesta satisfactoria, acudan a la defensa del consumidor. “Primero a la empresa, después a la defensa del consumidor. Y es el Ente Nacional el que tiene que dar una respuesta de por qué autorizó esa suba a ese precio en categorías que son totalmente residenciales”, indicó.

Ahora bien, desaconsejó realizar modificaciones en la red «pero sí pedir la baja del servicio» para no abondar las altas sumas que pretenden cobrar actualmente.

Sobre la infraestructura de gas licuado, Tomaselli mencionó que Gasnea es el proveedor debido a decisiones heredadas de la década de los 90. Si bien las viviendas se construyeron con aportes provinciales, esta empresa presta el servicio.

