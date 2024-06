En Posadas, la campaña solidaria “Una cucha calentita” busca recolectar mantas y abrigos para animales rescatados. Franco Molinas, del refugio de animales, invita a la comunidad a colaborar. Los puntos de entrega están distribuidos en distintos lugares de la ciudad.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-26-SantaMariadelasMisiones-Franco-Campana-Solidaria-Una-Cucha-Calentita-9.48.mp3

Franco Molina en Radio Santa María de las Misiones

En un esfuerzo por proteger a los animales durante el invierno, Franco Molinas del Refugio de Animales Posadas, detalló la campaña solidaria “Una cucha calentita”. Esta iniciativa busca recolectar mantas y abrigos en buen estado para mascotas rescatadas.

La asociación civil sin fines de lucro, opera gracias a las donaciones, aportes de socios y voluntarios. Los interesados en colaborar en la campaña pueden comunicarse a través de Instagram, donde se gestionan las donaciones vía Mercado Pago. “Siempre es positivo, todas las gotas de la lluvia mojan”, expresó Molinas.

Donaciones: puntos de entrega

Molinas informó que las donaciones se reciben en Ituzaingó 2593, cerca del Instituo Janssen, de 8 a 17 horas; también en el refugio de animales los viernes y sábados de 15 a 18 horas; y en La Floresta de Posadas, disponible de lunes a sábado de 9 a 21 horas.

En este sentido, Molinas afirmó: “Lo que pretendemos con esta campaña es recibir donaciones de la gente de algún abrigo viejo de una mascota que ya no use, algún abrigo particular de persona que también nosotros reciclamos”.

El refugio alberga actualmente a 83 animales, todos rescatados por el equipo de voluntarios, Molinas explicó: “Nosotros nos dedicamos exclusivamente a los que están ya allí, a atender, a seguir buscándoles un hogar”. La campaña recibió una respuesta positiva en años anteriores, aunque este año es particularmente difícil debido a la situación económica.

Historias destacadas del refugio de animales

Lucas molinas relató la historia de un rescate: “Una perra muy chiquitita con tres crías. Justo una de las voluntarias salió a caminar y hacer una actividad física. Llamó al grupo, fuimos con los chicos y nos los llevamos. Tiempo después, un día de la Semana del Animal, hicimos una jornada a una veterinaria conocida del centro. Se acerca una señora con su hija. Y uno de ellos se le sube encima. Y le miro y le digo: ¿va a adoptar? Y me dice, creo que sabés la que es mía”.

Lucas Molina hasta el día de hoy intercambia fotos con la adoptante de la mascota. Para cerrar, dijo en tono reflexivo: “En realidad fue el animal que la eligió a ella.”