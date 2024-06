Vasectomías | “La sobreinformación hace que vengan pidiendo algo que quizás no es lo que desean”, indicó el urólogo Diego Talavera

El Dr. Talavera señaló la importancia del diálogo con los pacientes en los momentos previos del procedimiento quirúrgico para desmitificar creencias y preocupaciones que rodean a la vasectomía.

Diego Talavera, médico urólogo

El Dr. Talavera desmintió la existencia de turnos programados hasta el año 2025 para la realización de vasectomías: “No sé si será de las especialidades en general, pero le comento por lo menos de los datos que tengo que son datos estadísticos y el listado lo tenemos hasta septiembre inclusive”. El urólogo, además de realizar vasectomías, es quien se encarga de las cirugías penoscrotales de la provincia.

En este aspecto, aclaró que la problemática no se centra únicamente en el procedimiento quirúrgico que lleva aproximadamente 15 minutos. Para el especialista “el tema es la internación, es un procedimiento que necesita anestesia, un prequirúrgico, todas las evaluaciones de cualquier cirugía de la complejidad que sea, todas demandan el mismo prequirúrgico, mínimo básico elemental para poder llevar a un paciente al quirúrgico”.

Por tal motivo, el doctor puso en primer lugar al diálogo durante el proceso: “La sobreinformación hace que vengan pidiendo algo que quizás no sea lo que están deseando. La charla con el paciente es fundamental, no hay estudio que suplante al interrogatorio y al diálogo con el paciente, no importa la edad, eso nunca va a dejar de ser así”.

En cuanto a la disponibilidad de turnos para la cirugía, aseguró: “Turnos hay, no queremos decir prioridades, hoy he hablado con la doctora Ruiz que es la directora y no existen prioridades; pero tenemos una alta demanda de obras sociales. En ell contexto de la crisis se acercan al hospital porque tienen un problema económico a nivel privado, entonces eso nos genera una saturación”. A pesar de esta alta demanda, Talavera destacó que “llegamos con la lista a septiembre a 2025 es imposible, tenemos todo resuelto para esa fecha”.

Un punto crítico mencionado por el urólogo es la competencia por los recursos entre pacientes con y sin cobertura. “Ahora lo que hace que se acerque la gente que tiene cobertura le quita el lugar a la gente que no tiene cobertura, es una institución pública a la que accede gente que viene quizá de Andresito, de zonas muy alejadas, la consulta la consiguen conmigo enseguida, el tema es el procedimiento quirúrgico”.

Demografía de los pacientes que solicitan vasectomías

Al hablar sobre la población que solicita vasectomías, Talavera observó un cambio significativo desde que comenzó en el hospital a finales de 2017. “Cuando me inicio en el hospital a comienzos del 2018, en el año hice una sola cirugía de vasectomía porque no consultaban, o sea, tengo acá los valores estadísticos, hubo consultas de vasectomía ese año, en 2018, 16, y en ese año empecé a ver que consultaban chicos jóvenes, en la generación de los 20 años, 30 años consultaban, ahora se estabilizó en una edad en gente que ya ha tenido hijos, o quizá no los quiere tener, pero más o menos entre los 40 y 50”.

Antes los pacientes eran en su mayoría jóvenes, lo que a menudo requería consultas psicológicas para asegurar la comprensión de la naturaleza irreversible del procedimiento. “A veces pensaban que revertir una cirugía de vasectomía es solamente un procedimiento de un día de la semana, y no es así”, explicó Talavera. “Estamos en un medio en el que siempre les aclaro, más que nada a los jóvenes, de que esto no es un procedimiento anticonceptivo eventual y que se revierte fácilmente, es algo definitivo”.

El experto Diego Talavera resaltó la importancia de la concientización: “En este medio la gente no consigue un boleto de colectivo para venir de Andresito a operarse, imagínese si va a conseguir que se le revierta una cirugía y con las pocas posibilidades, hay más posibilidades de que sea efectiva la vasectomía a que se revierta”.

Por otro lado, el especialista hizo referencia a los elementos para tener en cuenta a la hora de realizarse la intervención: “En general tengo que orientarme con qué paciente estoy, porque si el paciente tiene 18 años y lo requiere, obviamente que yo necesito, y en general, ya han sido vistos, nosotros tenemos un equipo de psicólogos, psiquiatras, están muy bien organizados todo eso, y habitualmente, le vuelvo a decir, es poco común que consulte a la gente tan joven y habitualmente está decidida, la poca gente que pueda haber, que consulte con entre 20 o 30 años, viene decidida”.

Talavera profundizó en las estadísticas y aspectos técnicos de las vasectomías realizadas en el hospital. Al respecto, señaló que en los últimos años se mantuvo una demanda constante del 30%. “Sí, perfecto, le doy del 22, 23 y 24. El 2022 y el 2023 son 30%, o sea, el 2022 tengo un 27%, esto es dato dado hoy de estadística del hospital, que está para el acceso público esto, el 30% corresponde al año pasado, estamos en la misma línea, y en este primer cuatrimestre tengo 9, casi 10%, 9.6, que estoy en una línea de 30%”.

El urólogo aclaró un malentendido común sobre la cantidad de vasectomías realizadas, para esto estableció la diferencia entre consultas y procedimientos: “Porque en un momento me tocó comentar a un colega de ustedes la cantidad de consulta, entonces no quiero dar muchos números porque se confunde, y se dijo que yo hago 1.200 vasectomías en el año y no es así”.

El especialista relató que desde 2020, la demanda se estabilizó, con un perfil de pacientes predominantemente entre los 35 y 50 años. “Ahora, del 20-22 en adelante se ha estabilizado, la gente que consulta está más entre los 35 y 50 años, no he tenido un solo paciente de 60 años en estos 7 años que estoy en el hospital”.

En cuanto a los jóvenes, Talavera indicó que es raro que consulten y, si lo hacen, ya vienen decididos. “Es muy difícil que una persona con la formación, la posibilidad del acceso que tienen hoy a la información, venga desinformado. O por ahí viene sobreinformado, entonces hay que aclararle un par de cosas en base a esa sobreinformación, obviamente”. En lo que va del año, se han realizado 15 procedimientos de vasectomía, lo que representa un 9.6% del total anual esperado. “En el total, 9.6%, o sea, en números redondos 6, en un total de 15 procedimientos realizados, y para la consulta total de 28 consultas para la vasectomía. Eso estamos hablando de 4 meses”.

Mitos y preocupaciones sobre la vasectomía

Sobre la preocupación común de los pacientes respecto a la vida sexual después de la vasectomía, Diego Talavera informó que:“En el hospital se realiza un consultorio de salud sexual porque tiene que ver justamente con esto, la calidad sexual”. El especialista explicó que la disfunción sexual más temida, la pérdida de potencia, no está relacionada con la vasectomía: “La disfunción sexual que más se va a manifestar es la imposibilidad de tener una erección. No existe la posibilidad de que suceda eso”.

El Dr. Talavera también abordó los mitos en torno a la vasectomía. Sostuvo que es importante utilizar protección para evitar infecciones: “Los pacientes se preocupan más por la potencia sexual, quizás, que por lo que le pueda llegar a causar la vasectomía en otro sentido”. Tras la cirugía se debe seguir la utilización de métodos de barrera: “Los pacientes tienen que entender que una vez que se genera la anticoncepción quirúrgica, se deja de lado muchas veces la barrera que imposibilita a los gérmenes la entrada a la vía urinaria o a la vía reproductiva”.

Respecto a los métodos de realización de la vasectomía, aclaró que, aunque existe una manera de proceder sin bisturí, siempre es necesaria una incisión mínima. “Sí, existe la posibilidad y la llamamos la técnica sin bisturí. No existe posibilidad de que se acceda a la piel sin haber una incisión. Un corte, para que se entienda”.

En este contexto, el doctor advirtió que todos los urólogos trabajan desde enfoques diferentes, pero el objetivo final es el mismo: “Nosotros somos varios urólogos acá, todos hacemos y todos tenemos quizás una técnica diferente”.

Además, el doctor hizo hincapié en el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas: “La ley dice que la persona mayor de 18 años tiene el derecho, y uno puede orientar, pero no puede modificar la decisión tomada. Si la persona, uno detecta, porque tiene la capacidad a veces de determinar, bueno, necesita quizás testeo psicológico, una evaluación de un profesional, pero en general vienen decididos, son chicos que están muy bien informados. Uno solamente puede orientar, puede encaminar, puede hacer una interconsulta con un profesional que pueda determinar si está este paciente para la toma de esta decisión, que es definitiva y de por vida”.