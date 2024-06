Misiones no adhirió a la receta electrónica que se implementará el 1 de julio en el país: «Esperamos que se aplique antes de fin de año»

El presidente del Colegio de Médicos de Misiones, Luis Flores, comunicó que la provincia no se adhirió a la receta electrónica que se implementará en otras provincias del país y sostuvo que espera que pueda ser aplicada en la tierra colorada antes de fin de año. Señaló en este sentido que la adopción de esta modalidad, que incluye la firma digital, representa un gran adelanto tanto técnico como en términos de seguridad.

«Debemos empezar por lo positivo. Creo que es un gran adelanto, no solo técnico, sino de seguridad, el que simplemente la receta con la firma electrónica. Esto da más seguridad. Ha habido dichos de robo de sellos e inseguridad con la firma, entonces se va a tener concretamente más seguridad al respecto», afirmó Flores.

A partir del 1 de julio, según el decreto, cada jurisdicción debe implementar y aceptar este sistema. Sin embargo, la Legislatura de Misiones aún no lo ha aprobado formalmente. A pesar de esto, Flores comentó que ha recibido un proyecto de ley que busca implementar tanto la receta electrónica como aspectos de la telemedicina. Además, destacó una reciente reunión entre el ministro de Salud de Misiones, Dr. González, y el Ministro de Salud de la Nación, para avanzar en la implementación.

«En esa reunión también estuvieron casi todas las provincias de la Argentina, lo que le da bastante peso práctico y político a la implementación de la receta electrónica. Espero que podamos implementarla antes de fin de año», añadió Flores.

Un punto importante que resaltó es la experiencia positiva con el PAMI, donde la receta electrónica ya está en uso. «Es muy fácil porque yo me comunico con mi médico de cabecera, me hace recetas, y puedo ir a cualquier farmacia del país con solo presentar mi documento y ya me venden el medicamento», explicó.

Flores también considera que, inicialmente, coexistirán las modalidades de receta tradicional y electrónica hasta que todos se adapten al nuevo sistema. Además, subrayó la necesidad de una infraestructura adecuada, especialmente en términos de conectividad a Internet en toda la provincia.

«Necesitamos que Internet llegue a toda la provincia. Porque esta modalidad es lo más fácil. Vas a la farmacia, das tu documento y listo, ellos lo tienen en su sistema. Esto es un gran adelanto», comentó.

Finalmente, Flores expresó su optimismo sobre los próximos pasos: «Creo que se vienen grandes adelantos. Me alegro que el ministro de Salud haya participado de esta reunión, porque quiere decir que en Misiones prontamente puede adherir a este adelanto o decreto. Claro, el proceso legislativo tiene su tiempo y quizás haya tomado por sorpresa a algunos, pero entiendo que Misiones ya tiene solucionadas estas cuestiones políticas y técnicas».