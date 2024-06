“No tenemos ningún elemento que nos haga sospechar de que Loan está en el país”, señaló la policía de Paraguay

La Policía Nacional de Paraguay se refirió sobre la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño argentino desaparecido en Corrientes el 13 de junio. Según las autoridades, hasta el momento no hay indicios de su presencia en territorio paraguayo.

El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, declaró: “No tenemos ningún elemento que nos haga sospechar de que Loan está en Paraguay”. Esta afirmación sugiere que las investigaciones en Paraguay no han arrojado resultados concretos hasta ahora.

Cardozo explicó que las verificaciones realizadas en Alto Paraná y Asunción se deben a reportes recibidos a través de una línea telefónica habilitada, y no a información de inteligencia. “Son informaciones que no tienen ningún fundamento, pero que no podemos dejar de verificar”, añadió el comisario.

Respecto a la colaboración con Argentina, se ha pospuesto una reunión prevista con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina. Sin embargo, Cardozo confirmó que personal policial paraguayo, incluyéndolo a él, acompañará a Bullrich en Goya, Corrientes, para “realizar un acompañamiento para ver en qué podemos ayudar y poder tener un canal de comunicación”, dijo en dialogo con ABC Color.

La búsqueda de Loan continúa siendo una prioridad para ambos países, aunque por el momento no se han encontrado evidencias concretas de su paradero en Paraguay.