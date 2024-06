En el Día Mundial del Vitiligo, Misiones destaca con una ley de vanguardia en el país que garantiza la atención integral a los pacientes

En el marco del Día Mundial del Vitiligo, Misiones destaca con su innovadora Ley de Atención Integral a personas que padecen esta enfermedad -sancionada el año pasado- lo cual la convirtió en la única provincia en Argentina con una legislación de este tipo.

El doctor Martín Cesino, diputado provincial y uno de los impulsores de la ley, resaltó la importancia de este día: “Hoy es el Día Mundial del paciente con vitiligo; concientización y sensibilización. La provincia de Misiones es la única del país que tiene una ley de atención integral y especializada con respecto a los pacientes con vitiligo”, ponderó.

La enfermedad, que afecta al 2% de la población mundial, se caracteriza por la aparición de manchas blancas en la piel debido a la destrucción de melanocitos. “Es una enfermedad de evolución crónica y congénita, que persiste durante toda la vida del paciente. No duele, no pica y no contagia”, explicó el Dr. Cesino, en tanto subrayó el impacto emocional que provoca en los pacientes, quienes muchas veces sufren discriminación y bullying.

La ley de Misiones no solo busca el reconocimiento y la concientización sobre el vitiligo, sino que también establece la creación de un registro provincial de pacientes y garantiza el acceso a servicios de salud especializados. “Lo que buscamos con esta ley es que todos los médicos estemos especializados y conozcamos lo que es el vitiligo, desde los centros de atención primaria de la salud hasta los hospitales de mayor complejidad”, señaló el diputado.

Los tratamientos disponibles incluyen cremas tópicas, medicamentos orales, tratamientos quirúrgicos y fototerapia, todos de alto costo. “Con la ley, buscamos la atención integral, el diagnóstico y la cobertura de toda la atención que requiere el paciente”, afirmó.

Desde la sanción de la ley en septiembre del año pasado, Misiones avanzó en su implementación, garantizando que los pacientes misioneros que padecen esta enfermedad accedan a los diagnósticos y tratamientos necesarios.

Origen de la ley del vitiligo en Misiones

El Dr. hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana en la creación de esta ley, mencionando el papel del Parlamento de la Mujer y la escucha activa de la Cámara de Representantes: “Las leyes siempre surgen de la gente. A partir de ese momento, cuando vino esta familia, lo presentamos en el Parlamento de la Mujer, lo trabajamos en un proyecto de ley, rápidamente lo sancionamos, y hoy somos la única provincia con una ley de esta característica”.

Inclusive Cesino aludió al interés de otras provincias en replicar esta legislación, pues según declaró, desde provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires y otras localidades pretenden replicar esta iniciativa.