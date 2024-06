Desde el Cucaimis destacan la importancia de un “sistema institucional perfectamente preparado” para el trasplante de órganos

Luis Esquivel, director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis), afirmó que en Argentina no hay antecedentes de tráfico de órganos, destacando la gratuidad de los trasplantes y la importancia de la donación voluntaria. Además, resaltó los avances en la procuración de órganos en Misiones.

Luis Esquivel en Santa María de las Misiones

El caso del pequeño Loan, un niño de 5 años desaparecido en Corrientes reavivó preocupaciones sobre la trata de menores y el tráfico de órganos.

Esquivel aseguró que “en la Argentina no hay antecedentes, no hay jurisprudencia, no hay un solo caso de tráfico de personas para extracción de órgano de ningún tipo, ni por vías legales ni ilegales”. Resaltó que no existen estructuras sanitarias, ni legales ni ilegales, que posibiliten tales prácticas en el país.

Además, explicó que, aunque la extracción de órganos es técnicamente posible en muchos lugares, “el implante no se puede hacer sin un sistema institucional, sanitario, público o privado perfectamente preparado”. Aclaró que los implantes requieren órganos “de calidad, bien estudiados, compatibles”, lo cual, según su opinión, no se puede lograr mediante el secuestro de personas.

El especialista destacó que en Argentina los implantes son gratuitos: “¿Por qué alguien pagaría si tiene la opción de hacerlo de manera gratuita?”, se preguntó. Comparó la situación con otros países donde los trasplantes son pagos, subrayando la ventaja del sistema de salud argentino que ofrece tratamientos antes (como la diálisis) y después del trasplante sin costo alguno para los pacientes.

“Dentro de todas las cosas malas que nos pasan a los argentinos, la salud está muy protegida y deberíamos por un lado estar agradecidos con un sistema de salud que a pesar de todas las fallas que uno le pueda encontrar, sigue siendo un sistema claro, honesto, limpio, equitativo, justo. Porque una persona pobre puede recibir un trasplante al mismo costo que una persona rica”, enfatizó el titular del Cucaimis.

Mitos sobre el tráfico de órganos

Sobre los mitos relacionados con el tráfico de órganos, Esquivel desmintió categóricamente su existencia en Argentina: “El mito que uno debería saber que es absolutamente falso es el de la trafic blanca. En Argentina no hay una sola evidencia de que haya algún rasgo cercano al tráfico de personas para el tráfico de órganos”. Además, mencionó que un implante en Argentina moviliza a más de 200 personas para garantizar que el órgano sea compatible y seguro.

Respecto a los donantes de órganos, indicó que el miedo infundado a la donación afecta la disponibilidad de órganos: “Si todos fuéramos donantes, no habría lista de espera en la Argentina. O sea que nos falta madurar bastante a los argentinos para comprender que nos beneficiamos muchísimo con ser donantes porque eso significa que va a haber disponibilidad de órganos”. En esta línea, recalcó que ser donante no es solo un acto de solidaridad, sino de inteligencia, ya que aumenta las posibilidades de recibir un órgano en caso de necesidad.

Estado de los trasplantes en Misiones

De esta manera, Esquivel ponderó la evolución de la procuración de órganos en Misiones, destacando los logros en hospitales como el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas o el de Eldorado, y el crecimiento en otros como Oberá y Alem. toda la provincia está creciendo en ese sentido, así que hay que agradecer a los misioneros. El misionero es uno de los provincianos de Argentina que comprendió el valor de la donación para salvar vidas y para mejorar la salud de la gente”, sostuvo.