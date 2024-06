La contaminación del aire se convirtió en el segundo mayor factor de riesgo de muerte en el mundo

Según el informe "Estado del aire global" (State of Global Air), publicado por los institutos de investigación estadounidenses Health Effects Institute (HEI) y el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), se atribuyen 1 de cada 8 muertes a este problema, superada únicamente por la hipertensión arterial.

El informe se basa en la estimación más reciente de la literatura científica mundial y se refiere al año 2021, utilizando datos del estudio «Carga global de enfermedad», un programa internacional de investigación en epidemiología realizado en 204 países y con la participación de más de 10.000 investigadores. En 2019, la contaminación del aire fue responsable de 6.7 millones de muertes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este número aumentó en más del 20%, alcanzando aproximadamente 7.8 millones de muertes en 2021.

El informe destacó que más del 90% de estas muertes se deben a la contaminación del aire por PM2.5, partículas sólidas y líquidas finas con un diámetro inferior a 2.5 micrómetros. Estas partículas son tan pequeñas que pueden ser inhaladas y penetrar profundamente en los pulmones, ingresando al torrente sanguíneo y afectando múltiples órganos. Se demostró que las PM2.5 son el predictor más consistente y preciso de malos resultados de salud a nivel mundial, vinculándose a enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La contaminación por PM2.5 proviene de la quema de combustibles fósiles y biomasa en sectores como el transporte, las viviendas, las centrales eléctricas que queman carbón, las actividades industriales y los incendios forestales. Estas emisiones no solo perjudican la salud humana, sino que también contribuyen a los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Las poblaciones más vulnerables son las más afectadas tanto por los eventos climáticos extremos como por el aire contaminado.

Este año, el informe incluye por primera vez los niveles de exposición y los efectos del dióxido de nitrógeno (NO2), particularmente su impacto en el desarrollo del asma infantil. Las áreas urbanas densamente pobladas, especialmente en países de altos ingresos, experimentan los niveles más altos de exposición a NO2 y sus impactos en la salud.

El informe, elaborado en colaboración con UNICEF, revela que los niños menores de cinco años son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. Estos efectos pueden comenzar en el útero y tener consecuencias duraderas a lo largo de la vida.

La exposición a la contaminación en niños menores de cinco años está relacionada con la neumonía, responsable de 1 de cada 5 muertes infantiles en todo el mundo, y con el asma, la enfermedad respiratoria crónica más común en niños mayores.

En 2021, más de 700.000 muertes de niños menores de cinco años se atribuyeron a la contaminación del aire, convirtiéndola en el segundo mayor factor de riesgo de muerte en este grupo de edad, solo superada por la desnutrición.