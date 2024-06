Misiones | Secuestraron a una menor y la arrojaron a 3 kilómetros de su vivienda: “Fui a hacer la denuncia y se reían en mi cara”

En un contexto nacional marcado por la preocupación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, hace 11 días, la provincia de Misiones vivió una historia similar que, afortunadamente, tuvo un desenlace positivo gracias a la solidaridad y atención de los vecinos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-24-FMS-Yesica-Miranda-Nena-de-10-anos-secuestrada-vecinos-rescataron-sin-informe-policial-Candelaria-10.40.mp3

Yesica. FM Show

El pasado viernes por la mañana, en el barrio Santa Cecilia de Candelaria, una niña de 10 años fue víctima de un intento de secuestro mientras realizaba una tarea cotidiana: comprar pan para el desayuno familiar. La menor, que salió de su casa por encargo de su madre, no regresó después de más de 10 minutos, lo que desató la alarma entre sus familiares.



Según el relato de la progenitora, la niña fue interceptada por dos hombres encapuchados que viajaban en una camioneta Toyota Hilux negra, presuntamente pertenecientes a la comunidad gitana. Y huyeron con la joven.

“Yo me desesperé porque no aparecía. Ella debe estar en algún lado, me decía, pero mi hija no hace eso. Ella va, compra y vuelve. Si ella quiere tomar tereré con su amiga ella me pide siempre”, relató Yesica, la madre de la menor.

Los sospechosos le colocaron una bolsa en la cabeza e intentaron administrarle una pastilla, pero ante la resistencia de la menor, decidieron tirarla del vehículo.

“Mí hija me contó que eran dos hombres encapuchados y que hablaban en un idioma raro”, dijo la mujer y sospecha que los raptores eran pertenecientes a la comunidad gitana.

La rápida movilización de los vecinos fue crucial en este caso. Aunque inicialmente nadie la vio regresar de la panadería, la comunidad se unió en una búsqueda desesperada. La madre de la niña denunció que, al acudir a la comisaría, le pidieron esperar 24 horas antes de tomar acción.

Lo más grave del hecho, según el relato de la madre, es que cuando acudió a la Comisaría para alertar sobre lo sucedido, los uniformados no dieron credibilidad a su testimonio. “Se me reían en la cara, me decían que ya iba a aparecer”.

Afortunadamente, la menor fue encontrada a unos 3 kilómetros de su hogar, en una estación de servicios. Asustada, logró pedir ayuda a una mujer que pasaba por el lugar, quien inmediatamente la llevó a la comisaría.

Mientras continúa la búsqueda de Loan Peña en Corrientes, el caso de Candelaria sirve como un recordatorio de que la colaboración vecinal puede marcar la diferencia en la seguridad de los más vulnerables.