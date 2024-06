“Este nivel de tatami, infraestructura y facilidades no se da en cualquier parte del mundo”, destacó Paula Pareto tras visitar Misiones

Paula Pareto destacó el alto nivel de los yudokas misioneros y las instalaciones disponibles para practicar este deporte en la tierra colorada durante su visita para entrenamientos. La yudoka olímpica y su equipo se preparan para el mundial en Perú, con gran expectativa de obtener buenos resultados.

Paula Pareto en Radio Tupambaé

La yudoka nacional olímpica, Paula Pareto, visitó Misiones el último fin de semana para una serie de entrenamientos junto a autoridades provinciales y yudokas de todo el país.

Durante la jornada, se realizaron dos entrenamientos, uno por la mañana y otro por la tarde. A pesar de las largas horas de viaje y el cambio de clima, “la buena predisposición estuvo. Llegamos a terminar las cargas de trabajo, así que contentos, muy contentos de cómo nos recibieron, de ver las instalaciones y las comodidades extras que corresponden para este nivel de entrenamiento, así que felices”, afirmó la deportista.

El evento no fue el primero del año para esta categoría, pero sí destacó por la cantidad de gente que reunió y la diversidad de participantes. “Ya se había hecho y nos fuimos a La Rioja y en Ensenada, en Buenos Aires, también hemos hecho algunos, pero la cantidad de gente que sumamos acá es mucha, más del norte del país en este caso”, explicó la yudoka.

Sobre el nivel de los yudokas misioneros, Pareto destacó: «Uno siempre que va a las diferentes provincias se encuentra con chicos que no están convocados por Selección, pero que están en condiciones de estar y la verdad que me gustó. Es un muy buen nivel, me gustó”.

El próximo objetivo para estos atletas es el mundial que se llevará a cabo en Perú a fines de agosto. “Sería el gran objetivo de los cadetes este año”, indicó la entrevistada, quien se mostró esperanzada en obtener buenos resultados debido a que Argentina cuenta “con una medalla Panamericana y buenos representantes con chances de sacar una medalla”.

Cabe mencionar que el programa de desarrollo de alto rendimiento, dirigido por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (EPARD), “va más allá de la implementación de las provincias, va a partir de lo que proponemos el cuerpo técnico y lo que yo y mi cuerpo técnico aprovechamos es utilizar mi cara visible de para poder potenciar el desarrollo del deporte”, enfatizó.

De esta manera, Pareto elogió las condiciones y facilidades ofrecidas en Misiones para el desarrollo del judo. “He entrenado por todo el mundo y este nivel de tatami, de infraestructura y de facilidades que se dan. Tener fruta, tener bebida, tener barricas, tener una buena alimentación, no se da en cualquier parte del mundo y acá lo tenemos, Acá lo aprovechamos con los chicos y eso va a ser que se desarrolle el deporte nacional en los años que viene”, concluyó.