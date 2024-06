Caso Loan: el gobernador de Corrientes habló de un posible caso de trata y que el niño ya no estaría en esa provincia

Si bien afirmó que no descartan ninguna hipótesis, Gustavo Valdés aseguró que la Policía sospecha que el niño de 5 años desaparecido no está en la zona y pidió que la investigación se encuadre en una causa federal.

A 11 días de la desaparición de Loan, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló por primera vez públicamente del caso.

El mandatario provincial aseguró que es “muy probable” que el chico “ya no se encuentre en la zona” y reconoció que la investigación dio un giro en las últimas horas: “Tenemos que hablar de una posible causa de trata”.

En esta línea, destacó la necesidad de que el expediente se encuadre en una causa federal y aseguró que Corrientes “no va a bajar los brazos hasta saber qué pasó con Loan”. “No quiero hablar de hipótesis, nosotros vamos a colaborar, todas las vamos a trabajar”, señaló en conferencia de prensa desde la sede de la gobernación provincial.

“Vamos a poner todo el peso de la ley para aquellos que estén involucrados, no importa el cargo. El que tiene una responsabilidad tiene que pagar, sea comisario, juez, político. Tenemos que caerle con todo el peso de la ley”, amplió.

Más temprano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó como “una hipótesis posible” la posibilidad de que Loan haya sido secuestrado en el marco de un operativo de trata de personas.

“Como es una hipótesis, queremos que la policía de Paraguay trabaje a un ritmo realmente fuerte. Al haber accedido ayer a la causa, la tenemos como una hipótesis posible, así que mañana voy a estar viendo este caso”, indicó la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre.

La investigación

Minutos antes de las 10 de hoy, la funcionaria municipal correntina Victoria Caillava, una de las detenidas, ingresó a la fiscalía de Goya para ser indagada. Llegó a bordo de un patrullero y estaba protegida con un casco y un chaleco antibalas.

La mujer, que está acusada de haber secuestrado al nene de cinco años del campo de su abuela, fue recibida con una lluvia de insultos de los vecinos.

Este lunes, también serán indagados su marido, el ex militar Carlos Pérez; y el comisario Walter Maciel. En total, ya son seis los apresados hasta el momento. A ellos se les suma el tío de Loan y un matrimonio amigo de él.

Por otro lado, vecinos y organizaciones sociales convocaron para este lunes, a las 19, a una marcha con antorchas para pedir por la aparición con vida de Loan Danilo Peña. La movilización partirá de la Plaza Cabral de la ciudad de Corrientes y se dirigirá hasta la Casa de Gobierno.

En la localidad de 9 de Julio, de donde es la familia Loan, los vecinos vienen manifestándose a diario de manera espontánea pidiendo por el esclarecimiento del caso, que se refuercen las medidas de seguridad en la zona y que los medios de comunicación no se retiren del lugar.

A su vez, Laudelina Peña, la tía de Loan, no descartó que su sobrino haya sido secuestrado y puso el foco en el comportamiento de la funcionaria Caillava y el ex militar Carlos Pérez. “Cuando me llamaron para avisarme, la pareja ya sabía que Loan se había perdido”, contó a Radio La Red.

También recreó una conversación que escuchó entre el comisario Walter Maciel, quien ahora está detenido, y otros policías que participaban de la búsqueda del menor. “Yo escuché en la oficina del jefe de la comisaría que lo habían encontrado a Loan en una tapera, que estaba asustado, pero que estaba bien”, recordó.

Y agregó: “Después de recibir ese mensaje, ellos salieron a buscarlo y nos pidieron que nos quedemos ahí”. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del viernes y cuando volvieron descartaron esa pista: “Cuando volvieron de buscarlo dijeron que era mentira que lo hubieran encontrado, que el dron había tomado el calor”.

“Cuando le pregunté, el jefe de la comisaría se hizo el boludo y se fue a su oficina”, remarcó la mujer, quien además añadió que la policía de Corrientes culpó a la familia por lo ocurrido. “Esta semana le pregunté al jefe de policía qué novedad tenía y me dijo que la responsable había sido de la familia”, concluyó.

