Crucero Del Norte anunció a Daniel Brizuela como director técnico 

Habemus DT. La comisión directiva del “colectivero” anunció el arribo de Daniel Brizuela para hacerse cargo del plantel profesional. Tendrá su debut el próximo fin de semana ante Unión de Súnchales.

Tras el interinato de Leonardo Páramo como DT y la última derrota en Corrientes, este lunes Crucero del Norte presentó al nuevo conductor del colectivero que ahora deberá pensar en la zona reválida y sumar puntos para no mirar de reojo al descenso.

El nuevo DT viene de dirigir Palmaflor de Bolivia en Primera División. Registra pasos por Atlético Zelaya de México, Querétaro, Atlas, Olmedo de Ecuador y fue el director del centro de captación del ciclo Gallardo en River Plate.

Asimismo, informaron que el entrenador tendrá su primera práctica frente al plantel este martes en horas de la mañana en el estadio Andrés Guacurarí de Garupá.

El próximo fin de semana, Crucero del Norte tendrá la visita del último de la tabla donde el único representante misionero en la categoría buscará recuperar la sonrisa.

Una decepción tras otra

Esta vez ante Boca Unidos en Corrientes. Además de errores propios, no hubo respuesta anímica ni futbolística.

Era el partido para mantener una mínima posibilidad de clasificación, pero se dilapidó. De entrada, a los 4 minutos, un mal rechazo defensivo provocó una rápida combinación del elenco local para que Edgar Villan, por potencia, rematara esquinado ante el achique de Josue Ayala.

Con el golpe tempranero, Crucero intentó reaccionar, pero no tuvo fundamentos futbolísticos. No encontró el circuito de juego, no pudo abastecer a Domínguez, estuvo impreciso en el medio y además, se lesionó enseguida Marcos Hermann.

En el complemento pasó exactamente lo mismo. Indecisiones para rechazar en el área, le permitieron otra vez a los 4 minutos, estirar la ventaja Ojeda, diferencia que fue indescontable.

Los casi 45 minutos por delante fueron un manojo de buenas voluntades y no mucho más. Algunos desbordes permitieron centros que conectaron Dominguez y Abrahamn desviados o un cabezazo de Araujo que salvaron casi sobre la línea.

Desordenado, Crucero fue al frente pero sin ideas. No pudo vulnerar a Boca Unidos y aún con dos partidos de la zona campeonato por delante, la Reválida es el próximo objetivo.