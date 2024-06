Copa América 2024 | Lionel Scaloni mantiene la incógnita sobre el equipo que pondrá ante Chile

La Selección argentina enfrentará a Chile por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024. Antes del partido, Lionel Scaloni habló en conferencia en la previa al partido que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el martes.

El plantel se entrenará este lunes a partir de las 19 (horario argentino) y recién ahí terminará de confirmar las modificaciones con respecto a los futbolistas que salieron a la cancha a jugar contra Canadá. “Veremos si hacemos uno o dos cambios. En el último entrenamiento lo vamos a decidir”.

El probable equipo de la Selección Argentina

En la conferencia, Scaloni fue reservado respecto a la alineación y la táctica a utilizar. “No sé quién va a jugar y cómo será el esquema. Nosotros vamos con lo mejor”. Sin embargo, dio a entender que el equipo está prácticamente definido, “ellos (los jugadores) no lo saben. Será parecido al otro día, veremos si hacemos un retoque”. En cuanto a posibles cambios, comentó: “Veremos si hacemos uno o dos cambios. En el último entrenamiento lo vamos a decidir”.

Hasta el momento, se baraja que el 11 inicial estaría compuesto por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Giovani Lo Celso o Nicolás González.

Temas destacados de la conferencia de presa

Lionel Scaloni, se mostró confiado y realista sobre las expectativas del encuentro. El entrenador compartió sus impresiones sobre el equipo, el rival y las condiciones del campo de juego.

El dt argentino resaltó la importancia de adaptarse a las características de cada rival, enfatizando que “hay diferencias en los rivales, no todos juegan de la misma manera. Nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. Buscaremos las mejores posibilidades para ganar el partido”.

El estado del campo de juego fue un tema recurrente en la conferencia, aunque Scaloni no quiso profundizar demasiado en el asunto. Al entrenador le preguntaron por el MetLife Stadium de Nueva Jersey y su respuesta fue tajante: “Ya dije lo que tenía que decir. Tiempo pasado. Ahora hay que acostumbrarse a lo que hay y no mucho más. No quiero tampoco incidir en ese aspecto, es igual para todos”.

Sin embargo, unos minutos después, otro periodista insistió en el tema y le consultó al defensor campeón del mundo por el césped. Inmediatamente, Scaloni se metió y lo cruzó: “Del campo de juego ya está, Nahuel (Molina) no va a decir nada”.

Un rato más tarde, el director técnico volvió a demostrar su postura y se disculpó: “No podemos hablar más del campo de juego. Lo siento”.

En un tono más distendido, Scaloni abordó la lista de cumpleaños que festejan dentro del equipo; encabezando la lista, Leo Messi, pero también Diego y Antonia, cocineros, cumplen años. “Yo sé lo complicado que es pasar un cumpleaños lejos de tu casa, tratamos de que esté alegre y feliz. Contento de tenerlo y esta noche soplaremos la vela y cortaremos la torta”.

Para finalizar, sobre el partido de mañana y posibilidades de enojos, añadió que “hemos jugado muchos de estas características, jugamos como tenemos que jugar. Los jugadores saben que tienen un límite que no puede pasar. Pero eso no quita que si el partido se presenta como contra Países Bajos, saben cómo tiene que reaccionar. No podemos dejar al equipo con 10 jugadores, afrontaremos el partido como se dé”.

