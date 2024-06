El proyecto Four Points by Sheraton Iguazú : desarrollo y visión de futuro en Puerto Iguazú

Four Points by Sheraton Iguazú, su construcción viene en colaboración con la prestigiosa cadena Marriott. Este proyecto, que se firmó hace dos años, está actualmente en la etapa final de construcción de la estructura del edificio, con una inauguración prevista para diciembre de 2026.

En una iniciativa que promete transformar el panorama hotelero de Puerto Iguazú, Miguel Isanbizaga proporciona detalles sobre el desarrollo del nuevo hotel Four Points by Sheraton Iguazú.

El hotel contará con 120 habitaciones, incluyendo estándares, superiores y suites, diseñadas para proporcionar comodidad y lujo a los visitantes. La colaboración con Marriott, la cadena hotelera más grande del mundo, asegura que este establecimiento ofrecerá servicios de alta calidad, posicionándose como un referente en la región.

El principal objetivo del Four Points by Sheraton Iguazú es dotar a Puerto Iguazú de hotelería de calidad internacional. «Puerto Iguazú tiene un potencial muy amplio y nosotros, gracias a Dios, tenemos una ventaja comparativa con nuestros vecinos que conservamos la naturaleza,» explicó Isanbizaga. Aseguró que este proyecto contribuirá significativamente al desarrollo turístico de la región, ofreciendo un nivel de servicio que hasta ahora no se encontraba en Iguazú.

El modelo de negocio para los inversores es atractivo y accesible. Se requiere una inversión inicial del 30%, con la posibilidad de pagar el saldo en 30 cuotas. Los inversores adquieren habitaciones y reciben una participación en las ganancias proporcional al valor de su inversión. Este esquema garantiza una rentabilidad acorde a la inversión inicial realizada.

Uno de los mayores retos se enfrentan mejorar los servicios básicos en la zona. La falta de infraestructura adecuada, como el suministro de energía eléctrica y el servicio de cloacas, fue un obstáculo. No obstante, se lograron avances significativos, con respecto al asfaltado de calles y otras mejoras necesarias para un proyecto de esta magnitud.

El Four Points by Sheraton espera atraer a turistas internacionales que buscan cadenas hoteleras reconocidas. Isanbizaga también mencionó planes de expansión, destacando la intención de seguir desarrollando la oferta hotelera en Puerto Iguazú y otras localidades de Misiones y Argentina, en colaboración con otras cadenas internacionales como Hilton y Wyndham.

Este ambicioso proyecto no solo mejorará la oferta hotelera de Puerto Iguazú, sino que también impulsará el desarrollo económico y turístico de la región, consolidando a la ciudad como un destino de primer nivel en el ámbito internacional.

Para más información podes acceder a su sitio web: www.fourpointsbysheratoniguazu.com.ar