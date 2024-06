Realizaron dos allanamientos en Resistencia en la causa por la desaparición de Loan

Por orden de la Justicia Federal, en las últimas horas se realizaron dos allanamientos en la capital de la provincia de Chaco, en relación a las investigaciones que se llevan adelante en la causa por la desaparición del niño correntino, Loan Peña.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, manifestó que la Justicia Federal está actuando de oficio en el caso que investiga la desaparición de Loan a raíz de trascendidos periodísticos que indican que el nene de 5 años podría ser víctima de una red de trata de personas.

“Quiero aclarar que la Justicia Federal no interviene en la investigación ya que eso depende de la Justicia de Corrientes. Pero como se está hablando de un delito federal se iniciaron actuaciones de oficio”, sostuvo la magistrada en Radio Con Vos sobre el trabajo que está llevando a cabo la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

“La apertura de esta causa es para producir prueba en la hipótesis que se venía viendo. Se dijo que podía haberse cometido un delito pasando los límites de jurisdicción de la justicia de Corrientes por la ubicación geográfica en que fue visto el menor”, manifestó la jueza, en alusión a la supuesta presencia de Loan en Chaco.

“Se fueron desencadenando una serie de sucesos que hicieron necesario que se redoblarán esfuerzos para poder abordar un caso como el de Loan”, enfatizó.

Por su parte, Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, pidió que la justicia investigue a cada uno de los que estuvieron en el almuerzo de la casa de su abuela el 13 de junio, que fue el último lugar donde se lo vio al nene de 5 años.

“Que caiga quien tenga que caer, mi papá o el quien sea. Yo estoy convencido de que todos deben ser investigados, todos los que estaban en esa mesa almorzando están sospechados hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó al ser entrevistado en InfoVeloz.

Con respecto a la responsabilidad de su padre, descartó que esté implicado en el hecho: “Pongo las manos en el fuego, pero no desconozco lo que se dice. Hicieron de la causa de mi hermanito un verdadero circo mediático”.

Mariano insistió en que su hermano está perdido. “Yo sólo quiero que vuelva Loan, que está perdido, pobrecito. No está secuestrado, nadie se lo llevó, él se perdió. Confió en que lo van a encontrar”, enfatizó al intentar minimizar las sospechas que recaen sobre una funcionaria correntina.

“Yo pienso que él se perdió, pero no sé dónde está, obvio. No creo que los que están detenidos tengan que ver. Los conozco a Victoria (Caillava) y Carlos (Pérez). Confío en ellos, no puedo creer que ellos estén involucrados. Además, ¿qué encontraron? Yo escuché, por un lado, que encontraron rastros en el asiento de atrás, después en el baúl, dicen cosas distintas todo el tiempo”, justificó.