Se realizó con éxito el Tokio Live en Posadas, pero desde la organización afirmaron que no hay certezas sobre una próxima edición

El Tokyo Live, en su tercera edición, se consolidó como el evento geek más grande de Misiones con más de mil asistentes, múltiples atracciones y una comunidad cosplay en crecimiento. No obstante, enfrenta desafíos logísticos y organizativos para su continuidad, según declararon los responsables del evento en diálogo con Misiones Online.

Francisco Ruiz Díaz, organizador del Tokio Live y director de la productora Multiversum Studios, destacó el éxito de la última edición del evento de animación, videojuegos y cultura geek más grande de la provincia de Misiones. “El público rebasó nuestras expectativas a pesar de la crisis de la economía”, señaló.

Con enfoque hacia la nostalgia y el entretenimiento, Ruiz Díaz ponderó que el evento “sigue manteniendo la convocatoria que tiene y también queríamos seguir manteniendo la calidad porque siempre trajimos actores de voz internacionales, streamers internacionales, cosplayers”.

Entre las atracciones de esta edición se contó con la presencia de Gaby Roife, conductora del clásico programa de los noventa “A Jugar con Hugo”, quien realizó juegos en vivo en el escenario con premios para los participantes. Además, el Tokio Live ofreció más de ocho áreas gamer de realidad virtual, juegos de arcade, torneos de League of Legends, estaciones de manejo de Safe Zone, locales comerciales y de comida japonesa, y diversos concursos como cosplay, k-pop y dibujo.

En el concurso de cosplay, Ivana Pereira, cosplayer del interior de Misiones, se llevó el primer lugar en la categoría de performance con su interpretación de un personaje de videojuego. En tanto Umi, una cosplayer de Corrientes, ganó el desfile de cosplay. “El premio para el mejor cosplay fue de 70 mil pesos,” informó Ruiz Díaz, en tanto subrayó la importancia de reconocer y premiar el esfuerzo y los gastos que implica la creación de un cosplay de calidad.

En este sentido, el entrevistado reflexionó sobre la evolución de la comunidad cosplay en los últimos tres años: “Progresó mucho, se expandió mucho la comunidad, y nosotros lo que queríamos lograr cuando iniciamos este evento era elevar el nivel de los eventos, elevar el nivel de la gente que también hacía esto”. Este año, contaron con la participación del director de Argentina Comic Con de Cosplay como juez, lo que contribuyó a profesionalizar el nivel del concurso.

“El evento se volvió más grande de lo que podemos controlar”

A pesar del éxito, el organizador expresó su preocupación por el futuro del evento. En un comunicado en redes sociales, dejaron abierta la posibilidad de que Tokio Live no continúe debido a los desafíos logísticos y organizativos. “Nació como algo más grande, que se comió un poco a la organización, se volvió más grande de lo que podemos controlar”, explicó Ruiz Díaz. La necesidad de ampliar el equipo de trabajo, conseguir más financiamiento y encontrar un lugar más grande son algunos de los desafíos que enfrentan.

El equipo de Tokio Live recibió tanto apoyo como críticas del público tras el comunicado. “Hay mucha gente que apoya, que quiere seguir viendo el evento, y la verdad, ayuda”, confesó. Sin embargo, admitió que la decisión de no continuar dependerá de la capacidad de resolver estos problemas: “Hasta no resolver todas esas cosas, preferimos que no salga a que salga mal”, enfatizó.