Con una fuerte apuesta en los jóvenes, el presupuesto participativo cumplió su primera etapa en Alem

Luego de cuatro asambleas zonales en el marco del Programa del Presupuesto Participativo (PPP) éste mecanismo ha permitido que vecinos de la ciudad señalen los ejes por donde pretenden que el municipio ejecute la inversión de los recursos públicos. El gran valor agregado es destinar una partida específica que debe ser propuesta y ejecutada por jóvenes de 16 a 29 años.

Periodista – Estarán realizando ésta semana próxima la quinta asamblea del PPP ¿Cómo nació la idea de implementar este mecanismo en la ciudad?

Matías Sebely – El Presupuesto Participativo está en nuestra Carta Orgánica desde que la misma se promulgó en el año 2001 pero ningún intendente desde ahí quiso implementarlo. Nosotros en nuestra campaña le prometimos a los vecinos que seríamos un gobierno de puertas abiertas y eso no solo significa atender a un promedio de 50 personas por día como lo hago toda la semana sino comunicar y hacer que nuestros vecinos sean y se sientan parte, entonces la lógica que impone el PPP es justamente eso, la injerencia directa del ciudadano en el manejo de la cosa pública.

P. – Ésta modalidad entonces ya venía planificada

M.S. – Claro y acá hay que hacer un poco de historia porque mi visión y la que trato de compartir con todo el equipo que me acompaña es tener siempre una planificación de las cosas. Es preferible tardar más pero con bases sólidas que apurarnos y no tener las cosas previstas y en eso la formación es imprescindible. Digo esto porque desde principios de año un equipo del Centro Misionero de Estudios Regionales (CEMER) como unidad académica del Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES) comenzó la capacitación del equipo que está a cargo de nuestro PPP y luego a todos los funcionarios de la Municipalidad a los fines de que todos sepan de que se trata, como se hace, cuando y donde y el porqué de los lugares donde hacemos las asambleas por ejemplo.

P.- Justamente hemos visto que no se llevan a cabo en toda la ciudad sino en un sector específico

M.S. – Eso tiene que ver con la descentralización de la Municipalidad de Alem. En el mes de diciembre pasado el Honorable Concejo Deliberante (HCD) nos aprobó la ordenanza 053/2023 donde planteamos dividir a la ciudad en cuatro zonas con una delegación municipal en cada una y la primera que he tomado la decisión que avance en ese sentido es la que estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio José Sartori, una de las zonas quizás más dejadas de lado en los últimos años y por eso comenzamos esta prueba piloto del PPP en esa zona para que ya el año próximo podamos avanzar al resto de la ciudad.

P. – ¿Este programa tiene un monto destinado en forma específica?

M.S. – Si, nuestra Carta Orgánica lo establece y luego en la ordenanza 014/2024 se refleja que vamos a destinar el 3 por ciento del total de los recursos genuinos del municipio al PPP que son alrededor de 35 millones de pesos a hoy pero seguramente será mayor ese número cuando lo ejecutemos en el 2025.

P.- Pero este sistema no se contrapone quizás con algo que desde su gestión tienen proyectado.

M.S.- Al contrario, lo potencia, porque los vecinos debaten y quizás muchas de las cosas que plantean están o van a estar en el plan de obras de la Municipalidad durante el o los años próximos y esta es uno de los valores agregados que tiene este programa porque, en el mano a mano con los vecinos, interactuamos ideas y podemos muchas veces mejorar el plan que podemos tener relacionados a la obra pública como apertura de calles, construcción de cordones, empedrado, asfaltado, iluminación, etc. Que serán parte del mejoramiento de la zona pero sin utilizar las partidas específicas del Presupuesto Participativo. Vale decir que, aparte de elaborar un proyecto, defenderlo y llevarlo a la instancia de ejecución dentro del monto asignado en forma específica en el PPP los vecinos también se involucran en forma directa dentro del plan de obras general, lo que hace de este mecanismo una herramienta fantástica para quienes debemos regir los destinos de la ciudad porque tenemos de primera mano lo que quieren, necesitan y anhelan los vecinos.

P.- En varias oportunidades habló de los jóvenes y en este programa sabemos que están teniendo una participación activa.

M.S. – Nos pusimos como desafío afectar en forma directa el 40 por ciento del total del monto asignando al PPP a proyectos elaborados por y para jóvenes de 16 a 29 años y la realidad nos ha demostrado que no nos equivocamos: estamos sumando muchos proyectos e ideas de nuestra juventud y tengo entendido que somos el único municipio en Misiones y uno de los pocos del mundo que decidió ésta modalidad.

P.- Una fuerte apuesta a ellos

M.S.- No podemos esperar que las cosas nos vayan diferentes si siempre hacemos las mismas cosas y nosotros en Alem tenemos la mente puesta en eso; por eso apoyamos fuertemente la educación y trajimos carreras de grado presenciales a la ciudad, tenemos convenios para incentivar a nuestros jóvenes que estudien carreras que consideramos estratégicas; creamos una escuela de negocios; tenemos un gran plan para el deporte donde vamos a destinar por ejemplo todo lo que se recaude en estacionamiento medido para prácticas, infraestructura, formación o acompañamiento porque eso hace a darle oportunidades a nuestros jóvenes. Entonces, crear ésta instancia para la juventud dentro del PPP no es otra cosa que continuar en esa senda entendiendo que no solo podemos quedarnos en la idea de que los jóvenes participen, aporten ideas y colaboren. ¡No!, en Alem vamos más allá, ellos deciden directamente sobre los recursos públicos y hacen ejecutar sus ideas, eso sin lugar a dudas les va a permitir a ellos y a todos Crecer de Verdad.