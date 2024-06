Posadas | El Observatorio de las Misiones invita a un viaje a través del tiempo en el Parque del Conocimiento

Hoy a las 18, el Observatorio del Parque del Conocimiento propone dos tardes consecutivas con documentales acerca de la evolución del universo. A continuación de esta actividad, le seguirá la observación astronómica desde la cúpula. «Un viaje desde el comienzo hasta el fin de los tiempos» es una actividad libre y sin reserva previa.

Los amantes de la astronomía tienen una doble cita imperdible sea para este viernes 21 o bien para este sábado 22, a partir de las 18 hs. Primeramente se proyectarán Timelapse of the entire Universe (2018) y Timelapse of the Future» (2019), documentales que describen cómo fue el inicio del universo y cómo sería su posible fin. Ambos materiales, dirigidos por John Boswell, están subtitulados al español y no son recomendados para niños. Luego de la proyección, los espectadores podrán acceder a la cúpula y, a través de su telescopio principal, realizarán una observación astronómica.

Luego de estas dos proyecciones, si las condiciones del cielo lo permiten, a partir de las 19:30 y hasta las 21 hs., se habilitará la cúpula para culminar con observación astronómica, en la que también se podrán tomar fotografías de la Luna con los telescopios portátiles.

“Polvo de estrellas” para los más pequeños: Simultáneamente, el sábado 22 de junio a las 18 hs. y también en el Observatorio, el Área Infancia, Adolescencia y Juventud junto al invitan a descubrir a través de un fantástico libro – álbum e ingeniosos juegos, la magia de las estrellas como creadoras del universo en general y de nuestra propia vida en particular. Para niños y niñas de 4 a 8 años.